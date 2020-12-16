İş dünyasının önde gelen şirketlerinin CEO’ları, teknolojideki dönüşümü konuşmak üzere bir araya geldi. Capital ve Ekonomist dergileri öncülüğündeki “The Tech Room: Dönüştüren Teknolojiler” isimli online etkinlik, 1 Aralık’ta online ortamda gerçekleşti.

Ekonomist ve Capital dergileri, Türkiye’nin dijitalleşme alanındaki yolculuğuna ışık tutmak adına bu konuda sektörün önde gelen şirket CEO’larını bir araya getirdi. Teknoloji dünyasındaki önemli isimlerin konuşmacı olarak katıldığı “The Tech Room: Dönüştüren Teknolojiler” isimli online etkinlik, 1 Aralık Salı günü gerçekleşti.

Ekonomist ve Capital dergileri tarafından Turkcell ana sponsorluğunda düzenlenen etkinlikte, teknolojideki dönüşüm ve geleceğe yönelik beklentiler, sektörün önde gelen yöneticileriyle masaya yatırıldı.

Capital Yayın Yönetmeni Ebru Fırat Tayman’ın açılış konuşmasıyla başlayan toplantı sonrasında ‘’Dönüştüren Teknolojiler” paneli gerçekleşti. Capital Yazı İşleri Müdürü Şeyma Öncel Bayıksel moderatörlüğünde gerçekleşen panelde, sahibinden.com Genel Müdürü Burak Ertaş, Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş, Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan ve Vestel Şirketler Grubu Başkanı Turan Erdoğan konuşmacı olarak yer aldı.