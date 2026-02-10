ABD'de istihdam maliyeti beklentinin altında arttı

ABD Çalışma Bakanlığı, Ekim-Aralık 2025 dönemine ilişkin İstihdam Maliyet Endeksi'ni açıkladı. Buna göre ücret artışını ölçen endeks, geçen yılın dördüncü çeyreğinde önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,7 arttı.

Piyasa beklentisi, İstihdam Maliyet Endeksi'nin bu dönemde yüzde 0,8 artması yönündeydi.

Geçen yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 0,8 yükselmişti

İstihdam maliyetinin artışındaki yavaşlamaya işaret eden endeks, geçen yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 0,8 yükselmişti.

Söz konusu dönemde maaşlar ve yan hak maliyetleri bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,7'şer arttı.

Özel sektör ile eyalet ve yerel yönetim çalışanlarının istihdam maliyetleri de geçen yılın son çeyreğinde sırasıyla yüzde 0,7 ve yüzde 0,8 artış kaydetti.

İstihdam maliyeti, geçen yıl aralıkta sona eren 12 aylık dönemde ise yüzde 3,4 yükseldi.