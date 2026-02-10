ARA
DOLAR
43,49
0,01%
DOLAR
EURO
51,59
-0,10%
EURO
GRAM ALTIN
7079,00
0,05%
GRAM ALTIN
BIST 100
13755,97
0,49%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Bono ihalesi sonuçlandı: Hazine’den 15,7 milyarlık borçlanma

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün düzenlediği hazine bonosu ihalesinde toplam 15 milyar 664,5 milyon liralık borçlanma gerçekleştirdi.

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı

Bono ihalesi sonuçlandı: Hazine’den 15,7 milyarlık borçlanma

İhalede, 11 ay (329 gün) vadeli kuponsuz hazine bonosunun yeniden ihracı yapıldı. İhalede basit faiz yüzde 34,72, bileşik faiz yüzde 35,25 oldu.

Nominal teklifin 55 milyar 702,1 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 15 milyar 325,2 milyon lira, net satış 11 milyar 664,5 milyon lira olarak gerçekleşti.

Piyasa yapıcılara 3 milyar liralık satış

Kamudan gelen 1 milyar liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 6 milyar 145,5 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 3 milyar liralık satış yapıldı.

Hazine, böylece ihalede toplam 15 milyar 664,5 milyon lira borçlandı.

0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL