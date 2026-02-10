ARA
  • 47 yıllık tutku dev koleksiyona dönüştü: Dükkanı adeta zaman tüneli

47 yıllık tutku dev koleksiyona dönüştü: Dükkanı adeta zaman tüneli

Samsun’da küçük yaşlarda antikaya ilgi duymaya başlayan Cemil Benice, 47 yılda bir araya getirdiği ve sayısı milyonları bulan parçalık koleksiyonuyla geçmişi bugüne taşıyan kapsamlı bir arşiv oluşturdu.

İhlas Haber Ajansı

Samsun’da çocukluk yıllarında başlayan antika tutkusunu 47 yıldır sürdüren Cemil Benice, sayısı milyonları bulan koleksiyonuyla geçmişi günümüze taşıyan dikkat çekici bir birikim ortaya koydu. 

Antika eşyalarla dolu dükkânı neredeyse adım atılamaz hale gelirken, Benice’nin koleksiyonu Türkiye’nin farklı illerinden gelen meraklıların uğrak noktası oldu.

Antika tutkusu 13 yaşında başladı

Samsun’un Asarcık ilçesinde yaşayan 60 yaşındaki Cemil Benice, 13 yaşında başladığı antika tutkusunu yıllar içerisinde büyük bir koleksiyona dönüştürdü.

Ürünlerini üç ayrı depoda saklıyor

Yarım asra yaklaşan süreçte Osmanlı döneminden Cumhuriyet’in ilk yıllarına kadar uzanan çok sayıda antika eşyayı toplayan Benice, ürünlerini üç ayrı depoda muhafaza ediyor.

Dükkanda adım atmak zor

Ana dükkan olarak kullandığı yaklaşık 130 metrekarelik iş yerinin tamamen antika eşyalarla dolduğunu belirten Benice, ürün yoğunluğu nedeniyle dükkanın içinde adım atmanın dahi zorlaştığını söyledi.

Antikaların sayısı milyonları buluyor

Benice, irili ufaklı milyonları bulan antika ürünlerin sayısını kendisinin de tam olarak bilmediğini kaydetti.

Ürünlerin yerini bulmakta güçlük çekiyor

Ayrıca, zaman zaman müşterilerin sorduğu ürünlerin elinde olmasına rağmen yerini bulmakta güçlük çektiğini dile getirdi.

"Antika merakı hayatımın bir parçası"

Cemil Benice, antika merakının çocukluk yıllarından bu yana hayatının bir parçası olduğunu da kaydetti.

"47 yıldır durmadan ürün topluyorum"

Benice, "13 yaşında bu sevdaya başladım. 47 yıldır durmadan ürün topluyorum. Bazen müşterinin aradığı ürün bende oluyor ama yoğunluktan dolayı hemen bulamıyorum. Ana dükkânım 130 metrekare ama ürünlerden dolayı içerisinde rahatça yürüyemiyorum" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin dört bir yanından koleksiyonu görmek için geliyorlar

Türkiye’nin dört bir yanından antika meraklılarının Asarcık’a gelerek koleksiyonunu görmek istediğini de belirtti.

"Bu ilgiyi görmek, yıllardır verdiğim emeğin karşılığı"

Bu ilgiden mutluluk duyduğunu kaydeden Benice, "İnsanların geçmişe ait bu eşyalara ilgi göstermesi beni motive ediyor. Her ürünün ayrı bir hikâyesi var. Bu ilgiyi görmek, yıllardır verdiğim emeğin karşılığı" dedi.
