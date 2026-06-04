Dünyanın en zengin kedisinin mirası krize dönüştü: Hukuki mücadele başladı

Fransız moda markası Chanel'in kreatif direktörlüğünü yapan Alman tasarımcı Karl Lagerfeld'in, 2019 yılında 85 yaşında yaşamını yitirmesinin ardından kedisi Choupette'e milyonlarca euroluk miras bıraktığı ortaya çıkmıştı. Ünlü modacının yaklaşık 200 milyon euroluk servetinden 1,7 milyon euroyu kedisine ayırdığı ve onun yaşam standardının hiç düşmemesini istediği belirtilmişti.

Ancak dünyanın en zengin kedisi olarak tanıtılan Choupette'in, söz konusu mirastan henüz faydalanamadığı öne sürüldü.

"Herhangi bir ödeme yapılmadı"

Söz konusu iddiayı gündeme getiren kişi, Lagerfeld'in ölümünün ardından Choupette'in bakımını üstlenen tasarımcının hizmetçisi Françoise Caçote oldu. Caçote, The Atlantic'e yaptığı açıklamada, kamuoyuna yansıyan miras tutarlarına rağmen kendilerine herhangi bir ödeme yapılmadığını ifade etti.

"Sürecin çözüme kavuşacağına dair umutlarımızı koruyoruz"

Caçote, mirasın kendi adına devralınması ve Karl Lagerfeld'in vasiyetindeki isteklerin eksiksiz şekilde yerine getirilebilmesi için yüksek maliyetli hukuk desteği almak zorunda kaldığını belirtti. Choupette'in hiçbir eksiklik yaşamaması için sürecin sonuçlanmasını beklemeden elinden geleni yaptığını söyleyen Caçote, bunun en önemli önceliği olduğunu vurguladı.

Choupette için yarı zamanlı çalıştığını da ifade eden Caçote, ihtiyaç duyduğu tüm sevgiyi, ilgiyi ve bakımı alıyor" dedi. Bakıcı Caçote, en önemli şeyin Choupette'in mutlu bir yaşam sürmesi, Karl Lagerfeld'in arzusuna uygun şekilde korunması olduğunu belirtti. Sürecin bir gün sorunsuz biçimde çözüme kavuşacağına dair umutlarını koruduklarını da ifade etti.