İyilik ve adrenalin bir arada: Hem yem bıraktılar hem kar raftingi yaptılar

"Burada botlarla tepeye çıkıyoruz. Ardından botla buz tutmuş göl yüzeyine doğru kar raftingi yapıyoruz. Amacımızı Erzurum'da sadece kayak sporunun değil, her türlü kış sporunun yapılabildiğini göstermek. Doğada keyifli güzel bir gün geçirmek istedik. Böylece ilimizin tanıtımına katkıda bulunmak istiyoruz."