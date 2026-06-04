300 futbol sahası büyüklüğündeydi... 4 deniz süpürgesi, 3 amfibi araç ile temizlendi

2017'den bu yana toplam 54 bin levrek, kalkan ve çipura yavru balığı Körfez'in farklı noktalarında denizle buluşturulurken, Çevre Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikler kapsamında bugün ise 6 bin çipura, levrek, kalkan ve mersin balığı Darıca Sahili'nden denize bırakıldı.

Gemi atıkları kontrol altında

İzmit Körfezi'nde gemilerden kaynaklanan sintine, slaç, slop ve pissu gibi sıvı atıklar, Büyükşehir Belediyesi tarafından 2008 yılından bu yana lisanslı atık alma gemileri aracılığıyla toplanıyor. Toplanan atıklar, Derince Limanı'ndaki Lisanslı Atık Kabul Tesisi'nde çevre mevzuatına uygun şekilde işlenirken, geri kazanılabilir nitelikte olanlar ise ekonomiye kazandırılıyor, diğer atıklar ise güvenli yöntemlerle bertaraf ediliyor.