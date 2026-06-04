81 ilde yeni dönem: Depozito iade sistemi 1 Temmuz'da başlıyor, ambalaj başına 1 TL verilecek

Türkiye genelinde çevre koruma ve geri dönüşüm çalışmalarında milat olacak Depozitosu Olan Ambalajlar (DOA) uygulaması, 1 Temmuz 2026 itibarıyla 81 il ve 973 ilçede eş zamanlı olarak hayata geçiyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, daha önce pilot bölgelerde 25 kuruş olan ambalaj başına iade bedelinin, ülke genelinde 1 TL olarak uygulanacağını ilk kez duyurdu.
1 "Al, Kullan, At" Devri Bitiyor, "Dönüştür" Dönemi Başlıyor
Anadolu Ajansı Editör Masası’na konuk olan Bakan Murat Kurum, COP31 süreci öncesinde Türkiye’nin dünyaya örnek bir çevre vizyonu sunacağını belirtti. Doğal kaynakların sınırsız olmadığı bilinciyle hareket ettiklerini vurgulayan Kurum, "Artık 'al, kullan, at' devri bitti; 'al, kullan, dönüştür' dönemi başladı. Bu ürünleri çöpe atmayarak ekonomiye yeniden kazandıracağız" ifadelerini kullandı.
2 Yıllık 30 Milyar Liralık Dev Ekonomik Katkı
Türkiye Çevre Ajansı (TÜÇA) koordinasyonunda ve Sıfır Atık Hareketi kapsamında yürütülen proje, çevreye sağladığı faydaların yanı sıra ülke ekonomisine de dev bir kaynak yaratacak. Yeni sistemle birlikte;
Yılda yaklaşık 25 milyar ambalajın (plastik, cam ve alüminyum) toplanması,
Üretime ve istihdama ham madde sağlanması,
Ekonomiye yıllık 30 milyar TL doğrudan katkı sunulması hedefleniyor.
3 İade Bedeli Dijital Cüzdana Yüklenecek: İster Nakit Çek, İster Harca
Vatandaşlar, piyasada bulunan "DOA" logolu/barkodlu içecek ambalajlarını depozito iade noktalarına veya Depozito İade Makinelerine (DİM) teslim edecek. Ambalaj başına verilecek 1 TL'lik teşvik bedeli, kullanıcıların telefonlarındaki DOA mobil uygulaması üzerinden dijital cüzdanlarına anında aktarılacak. Biriken bu paralar;
Anlaşmalı banka hesaplarına transfer edilebilecek,
ATM'lerden nakit olarak çekilebilecek,
Ya da anlaşmalı marketlerde alışveriş yaparken doğrudan harcanabilecek.
4 Tüm Ticari İşletmeler İade Noktası Olacak
1 Temmuz’dan itibaren süpermarketler, zincir marketler, bakkallar, büfeler ile otel, restoran ve kafeler (HOREKA) birer iade noktası olarak hizmet verecek. Tüketicilerden toplanan ambalajlar, bu işletmeler tarafından seçilecek saha operatörlerine teslim edilecek. Depozitolu içecek satışı yapan tüm işletmelerin, 1 Temmuz 2026 tarihine kadar dbys.gov.tr sistemi üzerinden kayıtlarını tamamlaması ve çalışacakları saha operatörünü belirlemesi gerekiyor.
İlk olarak Şubat 2025'te Sakarya'da pilot olarak başlayan ve ardından 7 bölgeye yayılan DOA sistemi, bu yeni aşamayla birlikte Türkiye'nin dört bir yanında sürdürülebilir bir yaşamın kapılarını aralayacak.