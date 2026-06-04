81 ilde yeni dönem: Depozito iade sistemi 1 Temmuz'da başlıyor, ambalaj başına 1 TL verilecek

1 Temmuz’dan itibaren süpermarketler, zincir marketler, bakkallar, büfeler ile otel, restoran ve kafeler (HOREKA) birer iade noktası olarak hizmet verecek. Tüketicilerden toplanan ambalajlar, bu işletmeler tarafından seçilecek saha operatörlerine teslim edilecek. Depozitolu içecek satışı yapan tüm işletmelerin, 1 Temmuz 2026 tarihine kadar dbys.gov.tr sistemi üzerinden kayıtlarını tamamlaması ve çalışacakları saha operatörünü belirlemesi gerekiyor.

İlk olarak Şubat 2025'te Sakarya'da pilot olarak başlayan ve ardından 7 bölgeye yayılan DOA sistemi, bu yeni aşamayla birlikte Türkiye'nin dört bir yanında sürdürülebilir bir yaşamın kapılarını aralayacak.