Azerbaycan'ın kilogramı 20 Bin TL'ye satılan butik çay modeli Rize'ye ilham oldu

Rize Ticaret Borsası (RTB) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Erdoğan ile borsa yönetimi ve meclis üyelerinden oluşan heyet, Azerbaycan'ın Lenkeran bölgesine düzenlenen araştırma gezisinde modern çay üretim tesislerini ziyaret etti. İncelemelerde kilogramı yaklaşık 20 bin liraya satılan butik çay üretim modeli dikkat çekerken, heyet bu uygulamanın Türk çayına sağlayabileceği katma değeri değerlendirdi.

Kilogramı 20 bin liraya satılan butik çay dikkat çekti

Ziyaret sonrası değerlendirmelerde bulunan RTB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Erdoğan, Lenkeran'da yüksek standartlarda üretim yapan tesisleri yerinde inceleme fırsatı bulduklarını belirtti.

Katma değerli üretimin önemine dikkat çeken Erdoğan, "Kaliteli ve özel ürün üretildiğinde bunun dünya pazarlarında çok güçlü bir karşılığı olduğunu bir kez daha gördük. Burada üretilen bazı butik çaylar 800 ila 1000 Azerbaycan Manatı, yani yaklaşık 20 bin Türk Lirası seviyesinde alıcı buluyor. Bu model sektörümüz açısından örnek alınması gereken önemli bir uygulamadır." dedi.

'Türk çayını hak ettiği değere ulaştırabiliriz'

Rize çayının marka değerini artıracak çalışmalar üzerinde durduklarını belirten Erdoğan, katma değerli üretimin yaygınlaşmasının Türkiye'nin uluslararası pazardaki rekabet gücünü yükselteceğini ifade etti.

Erdoğan, "Rize çayının değerini ve kalitesini artıracak bu tür uygulamalar üzerinde kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Azerbaycan'daki hasat yöntemi de incelendi

Heyet, Lenkeran'da uygulanan çay hasadı tekniklerini de yerinde gözlemledi.

Erdoğan, üreticilerin çay filizlerinin en üst kısmındaki genç yaprakları büyük bir hassasiyetle elle topladığını belirterek, bu yöntemin kaliteli butik çay üretiminde önemli rol oynadığını söyledi.

Türk çayının en büyük avantajı: İlaç kullanılmıyor

Azerbaycan'da sıcak iklim nedeniyle çay bahçelerinde böceklenme yaşandığını ve bu nedenle düzenli kimyasal ilaçlama yapıldığını aktaran Erdoğan, Türkiye'nin doğal üretim avantajına dikkat çekti.

Türkiye'de kış aylarında çay bahçelerinin karla kaplanmasının zararlıları doğal yollarla engellediğini vurgulayan Erdoğan, "Bu sayede Türk çayı üretiminde zirai ilaç kullanılmıyor. Bu özellik, dünya pazarında önemli bir rekabet avantajı sağlıyor." ifadelerini kullandı.

Hedef dünya pazarında daha yüksek katma değer

Mehmet Erdoğan, çay sektöründeki yapısal sorunların çözülmesi halinde tamamen doğal yöntemlerle üretilen Türk çayının uluslararası pazarlarda çok daha yüksek katma değerle satılabileceğini belirterek, kaliteli üretim ve markalaşmanın sektörün geleceği açısından büyük önem taşıdığını söyledi.