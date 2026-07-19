ARA
DOLAR
47,18
0,04%
DOLAR
EURO
53,88
-0,18%
EURO
ALTIN
6027,98
-0,17%
ALTIN
BIST 100
13821,97
0,49%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Azerbaycan'ın kilogramı 20 Bin TL'ye satılan butik çay modeli Rize'ye ilham oldu

Rize Ticaret Borsası heyeti, Azerbaycan'ın çay üretim merkezi Lenkeran'da modern üretim tesislerini ve kilogramı yaklaşık 20 bin liraya alıcı bulan butik çay modelini yerinde inceledi. RTB Başkanı Mehmet Erdoğan, katma değerli üretimin Türk çayının dünya pazarındaki değerini artırabileceğini söyledi.

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Azerbaycan'ın kilogramı 20 Bin TL'ye satılan butik çay modeli Rize'ye ilham oldu

Rize Ticaret Borsası (RTB) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Erdoğan ile borsa yönetimi ve meclis üyelerinden oluşan heyet, Azerbaycan'ın Lenkeran bölgesine düzenlenen araştırma gezisinde modern çay üretim tesislerini ziyaret etti. İncelemelerde kilogramı yaklaşık 20 bin liraya satılan butik çay üretim modeli dikkat çekerken, heyet bu uygulamanın Türk çayına sağlayabileceği katma değeri değerlendirdi.

Kilogramı 20 bin liraya satılan butik çay dikkat çekti

Ziyaret sonrası değerlendirmelerde bulunan RTB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Erdoğan, Lenkeran'da yüksek standartlarda üretim yapan tesisleri yerinde inceleme fırsatı bulduklarını belirtti.

Katma değerli üretimin önemine dikkat çeken Erdoğan, "Kaliteli ve özel ürün üretildiğinde bunun dünya pazarlarında çok güçlü bir karşılığı olduğunu bir kez daha gördük. Burada üretilen bazı butik çaylar 800 ila 1000 Azerbaycan Manatı, yani yaklaşık 20 bin Türk Lirası seviyesinde alıcı buluyor. Bu model sektörümüz açısından örnek alınması gereken önemli bir uygulamadır." dedi.

'Türk çayını hak ettiği değere ulaştırabiliriz'

Rize çayının marka değerini artıracak çalışmalar üzerinde durduklarını belirten Erdoğan, katma değerli üretimin yaygınlaşmasının Türkiye'nin uluslararası pazardaki rekabet gücünü yükselteceğini ifade etti.

Erdoğan, "Rize çayının değerini ve kalitesini artıracak bu tür uygulamalar üzerinde kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Azerbaycan'ın kilogramı 20 Bin TL'ye satılan butik çay modeli Rize'ye ilham oldu-1

Azerbaycan'daki hasat yöntemi de incelendi

Heyet, Lenkeran'da uygulanan çay hasadı tekniklerini de yerinde gözlemledi.

Erdoğan, üreticilerin çay filizlerinin en üst kısmındaki genç yaprakları büyük bir hassasiyetle elle topladığını belirterek, bu yöntemin kaliteli butik çay üretiminde önemli rol oynadığını söyledi.

Azerbaycan'ın kilogramı 20 Bin TL'ye satılan butik çay modeli Rize'ye ilham oldu-2

Türk çayının en büyük avantajı: İlaç kullanılmıyor

Azerbaycan'da sıcak iklim nedeniyle çay bahçelerinde böceklenme yaşandığını ve bu nedenle düzenli kimyasal ilaçlama yapıldığını aktaran Erdoğan, Türkiye'nin doğal üretim avantajına dikkat çekti.

Türkiye'de kış aylarında çay bahçelerinin karla kaplanmasının zararlıları doğal yollarla engellediğini vurgulayan Erdoğan, "Bu sayede Türk çayı üretiminde zirai ilaç kullanılmıyor. Bu özellik, dünya pazarında önemli bir rekabet avantajı sağlıyor." ifadelerini kullandı.

Azerbaycan'ın kilogramı 20 Bin TL'ye satılan butik çay modeli Rize'ye ilham oldu-3

Hedef dünya pazarında daha yüksek katma değer

Mehmet Erdoğan, çay sektöründeki yapısal sorunların çözülmesi halinde tamamen doğal yöntemlerle üretilen Türk çayının uluslararası pazarlarda çok daha yüksek katma değerle satılabileceğini belirterek, kaliteli üretim ve markalaşmanın sektörün geleceği açısından büyük önem taşıdığını söyledi.

Etiketler
çay butik çay üretimi Türk çayı Rize Azerbaycan çay sektörü
İlgili Haberler
Çay fiyatlarına zam geliyor: ÇAYKUR yılın üçüncü artışını raflara yansıtacak
Çay fiyatlarına zam geliyor: ÇAYKUR yılın üçüncü artışını raflara yansıtacak
ÇAYKUR, ikinci sürgün yaş çay alımlarına yarın başlayacak
ÇAYKUR, ikinci sürgün yaş çay alımlarına yarın başlayacak
Tarım ve Orman Bakanlığı gıda listesini güncelledi: İki çay markasında boya tespit edildi
Tarım ve Orman Bakanlığı gıda listesini güncelledi: İki çay markasında boya tespit edildi
0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL