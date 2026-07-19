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Bir top dondurmayı 400 TL'ye satıyorlardı: Ticaret Bakanlığı inceleme başlattı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir işletmenin bir top dondurmayı 400 liraya satması üzerine yapılan CİMER başvurusu sonuç verdi. Ticaret Bakanlığı, işletmede denetim gerçekleştirirken mevzuata aykırılıklar nedeniyle idari işlem uygulandığını, fiyatlandırmanın ise Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'na sevk edildiğini açıkladı.

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Bir top dondurmayı 400 TL'ye satıyorlardı: Ticaret Bakanlığı inceleme başlattı

Bodrum'da bir işletmenin bir top dondurma için 400 lira istemesi sosyal medyada gündem olurken, vatandaşın CİMER'e yaptığı şikâyetin ardından Ticaret Bakanlığı harekete geçti. Yalıkavak Marina'da faaliyet gösteren işletmede denetim gerçekleştiren ekipler, tespit edilen mevzuata aykırılıklar nedeniyle idari işlem uyguladı. Tartışma yaratan fiyatlandırma ise Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'na gönderildi.

400 TL'lik dondurma CİMER'e taşındı

Muğla'nın Bodrum ilçesi Yalıkavak Marina'da faaliyet gösteren işletme, oradan geçen bir vatandaşın 'bir top dondurma ne kadar?' sorusu üzerine '400 lira' dedi. Olayı cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alan vatandaş, konuyu Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) taşıdı.

Ticaret Bakanlığı denetim yaptı

 Ticaret Bakanlığı, olayın hemen ardından işletmede gerçekleştirilen denetimde, satışa sunulan dondurma ürünlerine ilişkin fiyat uygulamalarının incelendiğini ve yapılan denetim sonucunda tespit edilen mevzuata aykırılıklar nedeniyle işletme hakkında idari işlem uygulandığını, ayrıca şikayete konu dondurma fiyatlamasının Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'na iletildiğini belirtti.

"Aykırı hiçbir uygulamaya müsamaha gösterilmeyecek"

Bakanlık, söz konusu olay ile ilgili yaptığı açıklamada, "Vatandaşlarımızdan gerek CİMER gerekse sosyal medya üzerinden bizlere ulaşan şikayetler doğrultusunda, Muğla'nın Bodrum ilçesi Yalıkavak Marina'da faaliyet gösteren bir işletmede gerçekleştirilen denetimde, satışa sunulan dondurma ürünlerine ilişkin fiyat uygulamaları incelenmiştir. Yapılan denetim sonucunda tespit edilen mevzuata aykırılıklar nedeniyle işletme hakkında idari işlem uygulanmış; ayrıca şikayete konu dondurma fiyatlaması, Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'na iletilmiştir. Özellikle yaz sezonunda tüketici hareketliliğinin yoğunlaştığı turizm ve tatil bölgelerimiz başta olmak üzere, 81 ilimizde Ticaret İl Müdürlüklerimiz aracılığıyla denetimlerimizi aralıksız ve kararlılıkla sürdürüyoruz. Fiyat etiketi, tarife ve tüketicinin doğru bilgilendirilmesine yönelik yükümlülüklere aykırı hiçbir uygulamaya müsamaha gösterilmeyecektir. Ticaret Bakanlığı olarak; vatandaşlarımızın ekonomik menfaatlerini korumak, şeffaf ve adil bir ticaret ortamını güçlendirmek amacıyla sahadaki denetimlerimizi kesintisiz şekilde sürdürecek, tüketicilerimizi mağdur eden her türlü uygulamaya karşı gerekli idari yaptırımları kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

 

Etiketler
dondurma ticaret bakanlığı fahiş fiyat haksız fiyat
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