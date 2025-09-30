ARA
Çin'den Türkiye'ye 250 milyon dolarlık rüzgar türbini yatırımı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, Çin'in Dongfang Electric Corporation firması ile 250 milyon dolarlık yatırımla Türkiye'de yıllık 2 bin megavat kapasiteli rüzgar türbini üretim tesisini kurma planını değerlendirdiklerini açıkladı.


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, rüzgar enerjisi teknolojileri alanında Çin'in önde gelen üretici firmalarından Dongfang Electric Corporation'ın üst düzey yöneticileriyle kapsamlı bir görüşme gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Türkiye'nin rüzgar ve güneşte 2035'e kadar 120 bin megavat kurulu güç hedefi bulunduğuna işaret eden Bayraktar, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Bu güce ulaşırken ülkemizin türbin ve panel üretim potansiyelini de artırmak istiyoruz. Dongfang ile yaptığımız görüşmede bu niyetimizi somutlaştıracak önemli bir projeyi ele aldık. Çinli firmanın başlangıç olarak yaklaşık 250 milyon dolarlık yatırımla ülkemizde yıllık 2 bin megavat kapasiteli rüzgar türbini üretim tesisini kurma planını değerlendirdik."

