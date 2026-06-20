Çöpe gitmesi bekleniyordu: Tarımsal atıklar ihracat ürününe dönüştü

Sözlü, ihracat yaptıkları ülkelerden ortak üretim ve iş birliği teklifleri aldıklarından bahsederek, şöyle devam etti:

"Hollanda tarımsal bir ülke olduğu için orada üretim yapmakla ilgili bizimle görüşmek istiyorlar. Fransa'da devlet düzeyinde görüşmelerimiz var. Onlar da günlük 3-4 ton arası kahve atığı olduğu için bunlardan ambalaj kabı yapılmasına yönelik bizimle görüşmek istiyorlar. Suudi Arabistan'dan da hurma çekirdeklerinden tabak istiyorlar. Japonya'da plastik 2 ay önce komple yasaklandı. Plastik ve plastik ürünler komple kısıtlandığı için şu an en aktif pazarımız."