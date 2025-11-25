ARA
Doğanın takvimi değişti: Kasımda ağaçlar çiçek açtı

Geçen yıl don nedeniyle kuruyan ağaçlar, bu yıl sıcak hava koşullarının etkisiyle kasım ayında yeniden çiçeklendi.


Doğanın takvimi değişti: Kasımda ağaçlar çiçek açtı

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde geçen yıl don nedeniyle kuruyan ağaçlar, bu yıl sıcak seyreden hava koşulları sonucu kasım ayında yeniden çiçek açtı.

1 Don nedeniyle kurumuşlardı

Don nedeniyle kurumuşlardı

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde geçen sene yaşanan don nedeniyle kuruyan ağaçlar, Kasım ayında yeniden filizlenerek çiçeklendi.

2 Vatandaşlar da şaşırdı

Vatandaşlar da şaşırdı

Normalde ilkbaharda çiçek açan ağaçların Yenişehir deprem konutları bölgesinde sonbaharın sonunda çiçek açması vatandaşlarda da büyük şaşkınlığa neden oldu.

3 "İklim değişikliğinin etkileri olabilir"

"İklim değişikliğinin etkileri olabilir"

Bazı vatandaşlar, bu sıra dışı doğa olayının iklim değişikliğinin etkilerinden kaynaklanabileceğini ifade etti.

4 "Bereketli bir yılın habercisi de olabilir"

"Bereketli bir yılın habercisi de olabilir"

Bazıları ise bunun bereketli bir yılın habercisi olabileceğini kaydetti.

5 "Erkenden çiçek açtı"

"Erkenden çiçek açtı"

Geçen yıl dondan etkilenen ağaçların bu yıl erkenden çiçek açtığını söyleyen Bayram Kurban, "Bu gün çiçek açan ağaçları fark ettik. Geçen yıl dondan etkilenen ağaçlar bu yıl kasım ayında, erkenden çiçek açtı" diye konuştu.
