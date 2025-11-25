Doğanın takvimi değişti: Kasımda ağaçlar çiçek açtı

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde geçen yıl don nedeniyle kuruyan ağaçlar, bu yıl sıcak seyreden hava koşulları sonucu kasım ayında yeniden çiçek açtı.
1 Don nedeniyle kurumuşlardı
Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde geçen sene yaşanan don nedeniyle kuruyan ağaçlar, Kasım ayında yeniden filizlenerek çiçeklendi.
2 Vatandaşlar da şaşırdı
Normalde ilkbaharda çiçek açan ağaçların Yenişehir deprem konutları bölgesinde sonbaharın sonunda çiçek açması vatandaşlarda da büyük şaşkınlığa neden oldu.
3 "İklim değişikliğinin etkileri olabilir"
Bazı vatandaşlar, bu sıra dışı doğa olayının iklim değişikliğinin etkilerinden kaynaklanabileceğini ifade etti.
4 "Bereketli bir yılın habercisi de olabilir"
Bazıları ise bunun bereketli bir yılın habercisi olabileceğini kaydetti.