Kayseri’nin gizli cenneti: Tomarza Mavi Göl'de görsel şölen

Kayseri’nin Tomarza ilçesinde yer alan Mavi Göl, eski bir maden sahasının doğayla girdiği muazzam etkileşim sonucu ortaya çıkan, adeta saklı bir cennet. Işıklar ve Arslantaş mahalleleri arasında konumlanan bu eşsiz oluşum, kristal berraklığındaki turkuaz rengiyle görenleri büyülüyor.