ÇİB’de bayrak değişimi yaşandı

Genel kurulda konuşan Adnan Aslan, görev süresi boyunca sektörle birlikte önemli bir yol kat ettiklerini belirterek, “Çelik İhracatçıları Birliği’nde iki dönem boyunca büyük bir gururla yürüttüğüm Yönetim Kurulu Başkanlığı görevimi bugün itibarıyla devrediyorum. Bu süreçte birlikte yol yürüdüğüm yönetim kurulu üyelerimize, ihracatçılarımıza ve tüm paydaşlarımıza katkıları ve destekleri için içtenlikle teşekkür ediyorum. Küresel ölçekte zorlu bir dönemden geçmemize rağmen sektörümüz, üretim gücü, esnek yapısı ve yüksek adaptasyon kabiliyetiyle güçlü duruşunu korumayı başardı.” dedi.

Türk çelik sektörünün Türkiye ekonomisi açısından stratejik önemine dikkat çeken Aslan, “Sektörümüz; güçlü altyapısı, geniş ürün gamı ve uluslararası pazarlardaki tecrübesiyle ülkemizin lokomotif sektörlerinden biri olmayı sürdürecektir. Görev süremiz boyunca pazar çeşitlendirmesinden sürdürülebilir üretime kadar birçok alanda önemli adımlar attık. Bu birikimin, yeni yönetimle birlikte daha da ileriye taşınacağına inanıyorum.” ifadelerini kullandı.

ÇİB’in yeni başkanı Uğur Dalbeler ise genel kurulda yaptığı konuşmada, kendisine duyulan güven için teşekkür ederek, “Çelik İhracatçıları Birliği Olağan Genel Kurulu’nda üyelerimizin teveccühüyle Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini devralmış bulunuyorum. Bu önemli görevi üstlenmekten büyük bir onur ve aynı zamanda büyük bir sorumluluk duyuyorum.” dedi.

ADNAN ASLAN'A TEŞEKKÜR ETTİ VE GÖREVİ DEVRALDI

Dalbeler, önceki dönem başkanı Adnan Aslan’a katkılarından dolayı teşekkür ederek, “Adnan Aslan’ın görev süresi boyunca ortaya koyduğu vizyon ve güçlü temeller, önümüzdeki dönemde atacağımız adımlar için önemli bir referans olacaktır. Kendisine sektörümüze sağladığı değerli katkılar için teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

Yeni dönemin önceliklerine de değinen Dalbeler, küresel rekabetin arttığı bir süreçte Türk çelik sektörünün konumunu daha da güçlendirmeyi hedeflediklerini belirtti. Dalbeler, “Küresel ölçekte dönüşümün hızlandığı, ticaret dinamiklerinin yeniden şekillendiği bir dönemdeyiz. Bu süreçte önceliğimiz; katma değerli üretimi artırmak, yeni pazarlara erişimi güçlendirmek ve sektörümüzün sürdürülebilirlik odaklı dönüşümünü desteklemek olacak. Yeşil dönüşüm, dijitalleşme ve verimlilik odaklı yatırımlar sektörümüzün rekabet gücünü belirleyen ana unsurlar haline geldi.” dedi.

Türk çelik sektörünün uluslararası pazarlardaki gücünü artırmaya kararlı olduklarını vurgulayan Dalbeler, “Sektörümüzün sahip olduğu üretim kabiliyeti, kalite gücü ve lojistik avantajları, küresel pazarlarda önemli fırsatlar sunuyor. Bu avantajları daha etkin kullanarak ihracatımızı güçlendirmeyi ve Türkiye’yi çelikte daha üst liglere taşımayı hedefliyoruz.” ifadelerini kullandı.