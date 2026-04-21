Isparta'nın cam seyir terası ilgi odağı: 1 milyon ziyaretçi barajı aşıldı

Isparta’nın turizm potansiyeline modern bir soluk kazandıran Kirazlıdere Cam Seyir Terası, hizmete girdiği 2023 yılından bu yana kentin en popüler çekim merkezlerinden biri haline dönüştü.
Isparta Belediyesi tarafından kente hakim bir noktada inşa edilen bu yapı, kısa sürede ulaştığı 1 milyon 100 bin ziyaretçi sayısı ile bölgedeki turizm hareketliliğinin yeni simgesi oldu.
Yaklaşık 100 metrekarelik geniş bir alana sahip olan cam seyir terası, ziyaretçilerine Isparta’yı kuş bakışı izleme ve doğayla bütünleşme imkanı sunuyor.
Gündüz saatlerinde uçsuz bucaksız bir şehir manzarası vaat eden teras, gece olduğunda ise modern ışıklandırma sistemiyle görsel bir şölene dönüşerek fotoğraf tutkunlarının vazgeçilmez durağı haline geliyor.
Isparta Belediyesi İşletme Müdürü Ahmet Çapkın, projenin gördüğü ilgiden büyük bir memnuniyet duyduklarını ifade etti. Çapkın, ziyaretçilerin özellikle hatıra fotoğrafı çekmek ve şehri farklı bir perspektiften görmek için burayı tercih ettiklerini belirterek şu detayları paylaştı:
"Seyir terasımız açıldığı günden bu yana 1 milyon 100 bin kişi tarafından ziyaret edildi. Buraya gelen vatandaşlarımız hem doğayla iç içe vakit geçirme imkanı buluyor hem de Isparta’nın güzelliğine yüksekten tanıklık ediyor."
Dağlık alanda titiz bir çalışmayla hayata geçirilen bu proje, sadece yerel halkın değil, çevre illerden gelen turistlerin de uğrak noktası olmayı sürdürerek Isparta'nın marka değerine önemli bir katkı sağlıyor.