Kuruma noktasına gelmişti: Karacadağ’daki krater gölü yeniden doldu

Seyhan, "Hayvanlarımız bu gölden su içiyor. Bizim için çok önemli bu su kaynağı. Dedelerimiz de hayvancılık yapıyordu ve hayvanlarının su ihtiyacını buradan karşılıyordu. Son yıllarda bu kuraklık yüzünden su bayağı azalmıştı. Son 3-4 yıldır sıcaklardan ve kuraklıktan dolayı kuruyor. Bir ay önce de burada su yoktu ama yağmur yağınca doldu." dedi.