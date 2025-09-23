Milli hızlı tren güneş enerjisiyle üretiliyor: Raylı sistemlerde yeşil dönüşüm

"TÜRASAŞ Sivas Bölge Müdürlüğümüzde, GES kurulum çalışmalarını başlattık. Fabrikamızda kuracağımız çatı tipi GES ile yıllık ortalama 4 milyon 512 bin kilovatsaat elektrik enerjisi üretilecek bir tesisi hayata geçireceğiz. Bu sayede yerleşkemizde tüketilen elektriğin tamamını, GES'den karşılamış olacağız. Sivas'ta hayata geçireceğimiz bu dev proje ile ekonomimize yıllık yaklaşık 25 milyon lira katkı sağlayacağız."