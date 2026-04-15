Sulamada maliyeti düşüren çözüm: Yağmur suyu hasadıyla verimliliği artırın

Yağmur suyu, doğru şekilde toplandığında ve uygun koşullarda depolandığında seraların su ihtiyacının önemli bir bölümünü karşılayabiliyor. Yapılan hesaplamalara göre 1.000 m² büyüklüğündeki bir sera, yıllık ortalama 600 mm yağış alan bir bölgede yaklaşık 510 bin litre, yani 510 ton yağmur suyu hasadı elde edebiliyor. Bu miktar, üretim yapılan ürünün türüne ve üretim yoğunluğuna bağlı olarak toplam su ihtiyacının yaklaşık %25 ila %60’ına karşılık geliyor.



Tarımsal üretimde suyun doğru yönetilmesinin kritik önem taşıdığını belirten Ekomaxi Genel Müdür Yardımcısı Ömer Bera Yağız, değerlendirmesinde şunları söyledi:

“Dünya genelinde tüketilen suyun yaklaşık %70’i tarımsal sulamada kullanılıyor. Su kaynakları üzerindeki baskıyı azaltmak ve çiftçilere sürdürülebilir bir çözüm sunmak için yağmur suyu hasadı büyük bir fırsat sunuyor. Seralarda yağmur suyu kullanmak; verimliliği artırıyor, kurak dönemlerde üretimin devamlılığını sağlıyor, yeraltı su kaynaklarına olan bağımlılığı azaltıyor ve sulama maliyetlerini düşürüyor.”

