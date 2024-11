Evren Albaş, Arzum’un Genel Müdürü oldu

Arzum’da üst düzey bir görevlendirme gerçekleştirildi. Evren Albaş, 4 Kasım itibarıyla Arzum’un Genel Müdürü ve İcra Kurulu Başkanı olarak atandı.

Arzum Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kolbaşı, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede Arzum’un her an yenilik ve gelecek peşinde olduğunu kaydederek “Değişen dünya ile birlikte Arzum da bu değişime ayak uyduruyor ve kendini geleceğe hazırlıyor. Değişimde ürün ve inovasyonlarımızın yanı sıra insan kaynağımıza da ilk sıralarda yer veriyoruz. Alanının tecrübeli isimlerini markamıza kazandırarak Arzum’u her geçen gün güçlendirirken, global marka olma hedefimizi de daha sağlam temellere oturtuyoruz. Evren Albaş’ın tecrübesi, yurt içi ve yurt dışında yer aldığı birçok projede edindiği birikimi ile markamızı geleceğe hazırlayacağına inanıyoruz. Arzum’un 58 yıl ve Evren Albaş’ın 30 yılı aşan tecrübesinin bir araya gelmesiyle birlikte Arzum’da yeni bir döneme adım atıyoruz. Bu dönemin bizlere başarıyı getireceğine eminiz” şeklinde konuştu.

Evren Albaş kimdir?

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü mezunu Albaş, yüksek lisans eğitimini ise İstanbul Teknik Üniversitesi’nde bitirdi. Harvard Business School’da Advanced Management Program eğitimini 2022 yılında tamamladı. Evren Albaş, kariyer hayatına 1993 yılında Arçelik A.Ş.’de Araştırma ve Geliştirme Mühendisi olarak başladı. 2003 ila 2006 yılları arasında Arçelik’te Satınalma Uzmanı olarak görev aldı. 2006 ila 2012 yılları arasında Arçelik Satınalma Müdürlüğü görevini üstlendi.

2012 – 2017 yılları arasında Arçelik Temin Ürün Direktörü olarak yeni kurulan bu iş biriminin üst düzey yöneticiliği görevini üstlendi. 2017 yılında Arçelik’in Güney Afrika’daki iştiraki Defy Appliances şirketine CEO ve Arçelik Sahra Altı Bölge Direktörü olarak atandı. 2021 yılı Ağustos ayında Türkiye’ye dönen Evren Albaş Tat Gıda’nın CEO’luğunu üstlendi. Haziran 2024’e kadar Tat Gıda A.Ş.’de bu görevini sürdürdü.

Albaş’ın Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD), Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mezunlar Derneği ve Harvard Business School Mezunlar Derneği’ne üyeliği bulunuyor.