ARA
DOLAR
34,43
0,26%
DOLAR
EURO
36,42
0,52%
EURO
GRAM ALTIN
2837,57
0,13%
GRAM ALTIN
BIST 100
9486,47
0,70%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Evren Albaş, Arzum’un Genel Müdürü oldu

Farklı şirket ve sektörlerde 30 yılı aşkın deneyimi olan ve uzun yıllar üst düzey yöneticilik yapan Evren Albaş, Arzum’un Genel Müdürü oldu. Albaş, aynı anda şirketin İcra Kurulu Başkanlığını da üstlenecek.

15 Kasım 2024 | 10:40
Evren Albaş, Arzum’un Genel Müdürü oldu

Arzum’da üst düzey bir görevlendirme gerçekleştirildi. Evren Albaş, 4 Kasım itibarıyla Arzum’un Genel Müdürü ve İcra Kurulu Başkanı olarak atandı. 

Arzum Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kolbaşı, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede Arzum’un her an yenilik ve gelecek peşinde olduğunu kaydederek “Değişen dünya ile birlikte Arzum da bu değişime ayak uyduruyor ve kendini geleceğe hazırlıyor. Değişimde ürün ve inovasyonlarımızın yanı sıra insan kaynağımıza da ilk sıralarda yer veriyoruz. Alanının tecrübeli isimlerini markamıza kazandırarak Arzum’u her geçen gün güçlendirirken, global marka olma hedefimizi de daha sağlam temellere oturtuyoruz. Evren Albaş’ın tecrübesi, yurt içi ve yurt dışında yer aldığı birçok projede edindiği birikimi ile markamızı geleceğe hazırlayacağına inanıyoruz. Arzum’un 58 yıl ve Evren Albaş’ın 30 yılı aşan tecrübesinin bir araya gelmesiyle birlikte Arzum’da yeni bir döneme adım atıyoruz. Bu dönemin bizlere başarıyı getireceğine eminiz” şeklinde konuştu.       

 Evren Albaş kimdir?

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü mezunu Albaş, yüksek lisans eğitimini ise İstanbul Teknik Üniversitesi’nde bitirdi. Harvard Business School’da Advanced Management Program eğitimini 2022 yılında tamamladı. Evren Albaş, kariyer hayatına 1993 yılında Arçelik A.Ş.’de Araştırma ve Geliştirme Mühendisi olarak başladı. 2003 ila 2006 yılları arasında Arçelik’te Satınalma Uzmanı olarak görev aldı. 2006 ila 2012 yılları arasında Arçelik Satınalma Müdürlüğü görevini üstlendi.

2012 – 2017 yılları arasında Arçelik Temin Ürün Direktörü olarak yeni kurulan bu iş biriminin üst düzey yöneticiliği görevini üstlendi. 2017 yılında Arçelik’in Güney Afrika’daki iştiraki Defy Appliances şirketine CEO ve Arçelik Sahra Altı Bölge Direktörü olarak atandı. 2021 yılı Ağustos ayında Türkiye’ye dönen Evren Albaş Tat Gıda’nın CEO’luğunu üstlendi. Haziran 2024’e kadar Tat Gıda A.Ş.’de bu görevini sürdürdü.

Albaş’ın Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD), Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mezunlar Derneği ve Harvard Business School Mezunlar Derneği’ne üyeliği bulunuyor.

 

0
  • ALTIN GRAM - TL 2837,57 0,13%
  • ALTIN ONS 2565,74 -0,07%
  • BIST 100 9486,47 0,7%
  • DOLAR/JAPON YENI 155,483 -0,523%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,40536 -0,03699%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 100,11 0,5272%
  • DOLAR/TURK LIRASI 34,4254 0,2639%
  • EURO/DOLAR 1,0568 0,4486%
  • EURO/TURK LIRASI 36,4162 0,523%
  • STERLIN/DOLAR 1,26666 0,06913%
Borsa Haberleri
ASELSAN (ASELS) yeni satış sözleşmesini duyurdu
Powell'ın mesajları piyasalarda nasıl yankı buldu?
Borsa'da dün geri alım yapan 5 şirket
SPK'dan uzun bir aradan sonra yeni bülten
Borsada dün 'yeni iş ilişkisi' duyuran 5 şirket (14 Kasım)
Borsada bugün temettü dağıtacak 1 şirket var (15 Kasım)
Borsada dün geri alım yapan 9 şirket
Anadolu Efes’ten (AEFES) bakanlık onayı açıklaması
Piyasada ‘Trump’ zaferi fiyatlaması: Yeni dönemde neler bekleniyor?
13 Kasım borsada gün sonu özeti
Borsa İstanbul’dan bir hisse için tedbir kararı
Borsada bugün kar payı avansı dağıtacak 1 şirket var (13 Kasım)
İbrahim Erdemoğlu anlattı: 2,3 milyar $’lık yatırımla yüzde 50 büyüyeceğiz
20 kurumdan 60 hisse önerisi
Borsada bugün temettü dağıtacak 1 şirket var (12 Kasım)
GERİ
İLERİ
ASELSAN (ASELS) yeni satış sözleşmesini duyurdu
Powell'ın mesajları piyasalarda nasıl yankı buldu?
Borsa'da dün geri alım yapan 5 şirket
SPK'dan uzun bir aradan sonra yeni bülten
Borsada dün 'yeni iş ilişkisi' duyuran 5 şirket (14 Kasım)
Borsada bugün temettü dağıtacak 1 şirket var (15 Kasım)
Borsada dün geri alım yapan 9 şirket
Anadolu Efes’ten (AEFES) bakanlık onayı açıklaması
Piyasada ‘Trump’ zaferi fiyatlaması: Yeni dönemde neler bekleniyor?
13 Kasım borsada gün sonu özeti
Borsa İstanbul’dan bir hisse için tedbir kararı
Borsada bugün kar payı avansı dağıtacak 1 şirket var (13 Kasım)
İbrahim Erdemoğlu anlattı: 2,3 milyar $’lık yatırımla yüzde 50 büyüyeceğiz
20 kurumdan 60 hisse önerisi
Borsada bugün temettü dağıtacak 1 şirket var (12 Kasım)
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL