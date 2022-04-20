Pandemi döneminde hayatımıza giren uzaktan çalışma modelini pek çok şirket, kalıcı hale getirmeye başladı.

Borusan Holding’ten Yıldız Holding’e farklı sektörlerden şirketler çalışan ihtiyaçları doğrultusunda yeni hibrit çalışma modelleri geliştirdi.

Çok değil, sadece iki yıl öncesine kadar esnek çalışma modeli pek çok şirket için kağıt üzerinde bir projeden ibaretti.

Pandemi döneminde herkes zorunlu olarak evden çalışmaya başlayınca projeler de büyük bir hızla hayata geçti. Normalleşme süreciyle birlikte uzaktan çalışma modeli artık kalıcı hale gelmeye başladı.

Uluslararası araştırma şirketi Forrester’ın yaptığı ankete göre, pandemi sonrası şirketlerin yüzde 10’u uzaktan, yüzde 30’u ofisten, geriye kalan yüzde 60’ı ise hibrit çalışmaya devam edecek.

İş dünyasında benimsenen diğer bir görüşe göre 2022 ‘esnek iş yeri yılı’ olacak. Ergene Consulting & HGA Group Türkiye Başkanı Murat Ergene, “Hatta beklenen o ki çalışanlarına daha fazla esnek çalışma imkanı sağlamayan şirketlerde, artan bir beyin göçü yaşanacak” diyor.

Yetenekleri kaybetmemek, çalışan sadakatini sağlamak ve yeni döneme uyum sağlamak isteyen şirketler kalıcı olarak hibrit modele geçiş yapmaya başladı. Araştırmalar da yeni çalışma modellerinin çalışan performansı ve memnuniyetini olumlu etkilediğini gösteriyor.

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