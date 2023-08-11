Altın fiyatları, faiz oranlarının düşürülmesi ve durgunluk korkularının altının güvenli liman olma rolünü artırmasıyla 2024 yılında tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşma yolunda ilerliyor.

Refinitiv'in verilerine göre spot altın fiyatları 7 Ağustos 2020'de 2.072,5 dolarla gün içi rekor seviyeye ulaştı. CNBC'ye konuşan analistler, bu seviyeyi aşabileceklerini ve rekorun ötesine geçebileceklerini söylüyor.

1 Kanadalı yatırım bankası TD Securities'in genel müdürü ve küresel emtia stratejisi başkanı Bart Melek, "Altının 2023'ün sonlarında, 2024'ün başlarında bir ticaret seviyesi olarak 2.100 doların üzerine çıktığını görüyorum," dedi ve iyimserliğini ABD Merkez Bankası'nın sıkılaştırma döngüsündeki potansiyel bir duraklamaya bağladı.

2 Fed, enflasyonun son 40 yılın en yüksek seviyesine tırmanmasıyla birlikte Mart 2022'de istikrarlı faiz artırımlarına başladı. İki yıldan kısa bir süre içinde borçlanma maliyetlerini %5,25 ile %5,5 arasına yükseltti.

3 Altın 2.500 dolara ulaşabilir mi? Bazı analistler altın konusunda özellikle yükseliş eğiliminde ve gelecek yılın sonuna kadar 2.500 dolarlık bir hedef belirledi. Bu, mevcut seviyelerden %26 daha yüksek. Livermore Partners'ın kurucusu David Neuhauser, "Benim hedefim 2024'ün sonuna kadar 2.500 dolar... Bunun büyük bir kısmı, durgunluk güçlerinin bu yılın sonlarından itibaren etkili olabileceği ve 2024'te hız kazanabileceği gerçeğiyle ilgili" dedi. "2024, altının yeni zirvelere ve ötesine ulaştığını gördüğüm zaman." Neuhauser, enflasyonun %3 ila %5 arasına düşmesiyle birlikte küresel ekonomide stagflasyonun önümüzdeki birkaç yıl boyunca devam etmesini beklediğini söyledi.

4 Wheaton Precious Metals CEO'su Randy Smallwood da, "Birkaç yıl içinde 2.500 dolarlık altın göreceğimizden oldukça eminim," dedi. "Her türlü durgunluk hareketi altın için olumlu olacaktır," diyen Smallwood, Çin ve ABD ekonomisinde zayıflık gördüğünü de sözlerine ekledi.