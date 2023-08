Altın fiyatları, faiz oranlarının düşürülmesi ve durgunluk korkularının altının güvenli liman olma rolünü artırmasıyla 2024 yılında tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşma yolunda ilerliyor.

Refinitiv'in verilerine göre spot altın fiyatları 7 Ağustos 2020'de 2.072,5 dolarla gün içi rekor seviyeye ulaştı. CNBC'ye konuşan analistler, bu seviyeyi aşabileceklerini ve rekorun ötesine geçebileceklerini söylüyor.

United Overseas Bank (UOB) Piyasa Stratejisi Başkanı Heng Koon How ise, altın fiyatlarının yeni rekorlar kıracağını, ancak bunun 2024'ün ikinci yarısına kadar gerçekleşeceğini tahmin ediyor. How, "Altın için olumlu görünümümüzün temel itici gücü, Fed faiz artırım döngüsünde beklenen zirve ve ABD Doları'nın gücünün yaklaşan zirvesi," dedi. How, faiz oranları yükselmeyi bıraktığında ve dolar geri çekildiğinde altının daha yüksek işlem görmesi gerektiğini açıkladı. How, altının 2024 yılının ikinci çeyreğinde ons başına 2.100 dolardan işlem göreceğini öngördü.