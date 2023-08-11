Altın fiyatları, faiz oranlarının düşürülmesi ve durgunluk korkularının altının güvenli liman olma rolünü artırmasıyla 2024 yılında tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşma yolunda ilerliyor.
Refinitiv'in verilerine göre spot altın fiyatları 7 Ağustos 2020'de 2.072,5 dolarla gün içi rekor seviyeye ulaştı. CNBC'ye konuşan analistler, bu seviyeyi aşabileceklerini ve rekorun ötesine geçebileceklerini söylüyor.
1Kanadalı yatırım bankası TD Securities'in genel müdürü ve küresel emtia stratejisi başkanı Bart Melek, "Altının 2023'ün sonlarında, 2024'ün başlarında bir ticaret seviyesi olarak 2.100 doların üzerine çıktığını görüyorum," dedi ve iyimserliğini ABD Merkez Bankası'nın sıkılaştırma döngüsündeki potansiyel bir duraklamaya bağladı.
2Fed, enflasyonun son 40 yılın en yüksek seviyesine tırmanmasıyla birlikte Mart 2022'de istikrarlı faiz artırımlarına başladı. İki yıldan kısa bir süre içinde borçlanma maliyetlerini %5,25 ile %5,5 arasına yükseltti.
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Altın 2.500 dolara ulaşabilir mi?Bazı analistler altın konusunda özellikle yükseliş eğiliminde ve gelecek yılın sonuna kadar 2.500 dolarlık bir hedef belirledi. Bu, mevcut seviyelerden %26 daha yüksek. Livermore Partners'ın kurucusu David Neuhauser, "Benim hedefim 2024'ün sonuna kadar 2.500 dolar... Bunun büyük bir kısmı, durgunluk güçlerinin bu yılın sonlarından itibaren etkili olabileceği ve 2024'te hız kazanabileceği gerçeğiyle ilgili" dedi. "2024, altının yeni zirvelere ve ötesine ulaştığını gördüğüm zaman." Neuhauser, enflasyonun %3 ila %5 arasına düşmesiyle birlikte küresel ekonomide stagflasyonun önümüzdeki birkaç yıl boyunca devam etmesini beklediğini söyledi.
4Wheaton Precious Metals CEO'su Randy Smallwood da, "Birkaç yıl içinde 2.500 dolarlık altın göreceğimizden oldukça eminim," dedi. "Her türlü durgunluk hareketi altın için olumlu olacaktır," diyen Smallwood, Çin ve ABD ekonomisinde zayıflık gördüğünü de sözlerine ekledi.
5United Overseas Bank (UOB) Piyasa Stratejisi Başkanı Heng Koon How ise, altın fiyatlarının yeni rekorlar kıracağını, ancak bunun 2024'ün ikinci yarısına kadar gerçekleşeceğini tahmin ediyor. How, "Altın için olumlu görünümümüzün temel itici gücü, Fed faiz artırım döngüsünde beklenen zirve ve ABD Doları'nın gücünün yaklaşan zirvesi," dedi. How, faiz oranları yükselmeyi bıraktığında ve dolar geri çekildiğinde altının daha yüksek işlem görmesi gerektiğini açıkladı. How, altının 2024 yılının ikinci çeyreğinde ons başına 2.100 dolardan işlem göreceğini öngördü.