11 Mayıs 2026 güncel altın fiyatları: Gram, çeyrek ve tam altın bugün ne kadar?

Küresel piyasalardaki gelişmelerin etkisiyle altın fiyatlarındaki hareketlilik sürerken, yatırımcılar 11 Mayıs 2026 Pazartesi günü gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatlarındaki son durumu yakından takip ediyor. Güncel rakamlar araştırılırken, altın piyasasında yaşanan değişimler dikkat çekiyor. Peki bugün gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar oldu? İşte 11 Mayıs 2026 güncel altın fiyatları…

11 Mayıs 2026 güncel altın satış fiyatları

Gram altın satış fiyatı: 6.803,7 TL

Çeyrek altın satış fiyatı: 11.164 TL

Yarım altın satış fiyatı: 22.294 TL

Tam altın satış fiyatı: 44.654,66 TL

Cumhuriyet altını satış fiyatı: 44.418 TL

Ons altın satış fiyatı: 4.665,8 dolar

CANLI ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ