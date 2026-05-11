Perakende satış hacminde artış

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026 yılı Mart ayına ilişkin ticaret satış hacim endeksini açıkladı. Buna göre, ticaret satış hacmi 2026 yılı Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,7 arttı.

Aynı ayda motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 10,3, toptan ticaret satış hacmi ise yüzde 3,5 azaldı.

Perakende ticaret satış hacmi yüzde 21,2 oranında artış gösterdi.

Ticaret satış hacmi aylık yüzde 1,9 arttı

Ticaret satış hacmi 2026 yılı Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 1,9 arttı. Aynı ayda motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 2,9 azaldı.

Toptan ticaret satış hacmi yüzde 2,4, perakende ticaret satış hacmi ise yüzde 2,6 oranında artış gösterdi.