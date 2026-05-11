Ada’da virüs alarmı: Salgın riskine karşı paraşütlü operasyon

Birleşik Krallık Savunma Bakanlığı'nın (MoD) Saint Helena’de yaptığı açıklamaya göre, gerçekleştirilen operasyonda İngiliz Ordusu’nun 16. Hava Hücum Tugayı’na bağlı altı paraşütçü ve iki askeri sağlık görevlisi, bir Airbus A400M Atlas uçağından paraşütle adaya indi. Paraşütçüler ve sağlık görevlileri ile eş zamanlı olarak oksijen tüpleri ve tıbbi ekipman da havadan bırakıldı.
1 Operasyonun Detayları: Gökyüzünden Acil Müdahale
Dünyanın en ücra köşelerinden biri olan Tristan da Cunha adasında patlak veren Hantavirüs şüphesi, İngiliz ordusunu harekete geçirdi. Birleşik Krallık Savunma Bakanlığı (MoD), tıbbi imkanların son derece kısıtlı olduğu bu izole bölgeye hayat kurtaran bir operasyon düzenlendiğini duyurdu.
Güney Atlantik’in ortasında, Saint Helena’ya bağlı olan ve "dünyanın en uzak yerleşimi" olarak bilinen Tristan da Cunha’da Hantavirüs belirtileri gösteren vakaların bildirilmesi üzerine, 16. Hava Hücum Tugayı teyakkuza geçti.
2 Kritik İniş ve Personel
Operasyon, geniş gövdeli askeri nakliye uçağı Airbus A400M Atlas ile gerçekleştirildi. Uçak adanın semalarına ulaştığında:
Altı deneyimli paraşütçü ve iki askeri sağlık uzmanı zorlu hava şartlarına rağmen adaya başarılı bir iniş gerçekleştirdi.
Personel, bölgedeki yerel halka ve mevcut sağlık birimlerine doğrudan destek vermek üzere özel olarak seçildi.
Lojistik ve Tıbbi Destek
Sadece personel değil, aynı zamanda virüsle mücadele için kritik öneme sahip ekipmanlar da eş zamanlı olarak havadan bırakıldı:
Oksijen Tüpleri: Solunum güçlüğü çeken hastalar için hayati önem taşıyan stoklar ulaştırıldı.
Tıbbi Ekipman: Tanı kitleri, koruyucu giysiler ve tedavi amaçlı ilaçlar içeren paketler paraşütlerle güvenli bir şekilde hedefe indirildi.
3 Neden Tristan da Cunha?
Bu operasyonu bu kadar kritik kılan temel sebep adanın coğrafi konumudur. En yakın anakara olan Güney Afrika'dan yaklaşık 2.400 kilometre uzakta bulunan adaya gemiyle ulaşmak günler sürebiliyor. Salgın şüphesi gibi saniyelerin önemli olduğu durumlarda, havadan paraşüt operasyonu tek geçerli seçenek olarak öne çıkıyor.
Hantavirüs Nedir?
Genellikle kemirgenler yoluyla insanlara bulaşan bu virüs, ciddi solunum yetmezliğine ve böbrek sorunlarına yol açabilen ölümcül bir potansiyele sahiptir. Adadaki kısıtlı izolasyon imkanları göz önüne alındığında, virüsün yayılma riski İngiliz yetkilileri en üst düzey önlemi almaya itti.