Ada’da virüs alarmı: Salgın riskine karşı paraşütlü operasyon

Dünyanın en ücra köşelerinden biri olan Tristan da Cunha adasında patlak veren Hantavirüs şüphesi, İngiliz ordusunu harekete geçirdi. Birleşik Krallık Savunma Bakanlığı (MoD), tıbbi imkanların son derece kısıtlı olduğu bu izole bölgeye hayat kurtaran bir operasyon düzenlendiğini duyurdu.

Güney Atlantik’in ortasında, Saint Helena’ya bağlı olan ve "dünyanın en uzak yerleşimi" olarak bilinen Tristan da Cunha’da Hantavirüs belirtileri gösteren vakaların bildirilmesi üzerine, 16. Hava Hücum Tugayı teyakkuza geçti.