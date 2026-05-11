Martta toplam ciro yükseldi: TÜİK verileri açıklandı

TÜİK tarafından açıklanan verilere göre, toplam ciro aylık yüzde 4,4, yıllık yüzde 34,6 oranında artış gösterdi.

Ekonomist
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026 yılı Mart ayına ait ciro endeksi verilerini açıkladı. Buna göre sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi 2026 yılı Mart ayında yıllık yüzde 34,6 arttı.

Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında 2026 yılı Mart ayında yıllık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 33,2, inşaat ciro endeksi yüzde 22, ticaret ciro endeksi yüzde 35,9 ve hizmet ciro endeksi ise yüzde 36,5 arttı.

Toplam ciro aylık yüzde 4,4 oranında artış gösterdi

Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi 2026 yılı Mart ayında aylık yüzde 4,4 arttı.

Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında 2026 yılı Mart ayında aylık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 5,7 artarken, inşaat ciro endeksi yüzde 0,9 azaldı.

Ticaret ciro endeksi yüzde 4,9, hizmet ciro endeksi ise yüzde 2,8 arttı.

