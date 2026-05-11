“Afrika kıtasında yeni ülkelerle büyüyeceğiz”

Türkiye’nin ilk özel yer hizmetleri şirketi olan ve 1958 yılında Ali Cavit Çelebioğlu tarafından kurulan Çelebi Havacılık, bugün altı farklı ülkede faaliyet gösteren 407 milyon Euro büyüklükte bir dev yapıya dönüşmüş durumda. 2013 yılında Actera ile yaptığı ortaklıkla globalde büyüme yolculuğunu hızlandıran Çelebi Havacılık, Tanzanya’nın ardından Kenya’da da yer aldı. 2024’te Endonezya Kualanamu kargo terminalini 2026’da Bali ve Jakarta yer operasyonları başlatan şirket, Afrika’da farklı ülkelerde yatırımlarını sürdürmeyi hedefliyor.
Ekonomist’in 12 - 25 Nisan 2026 tarihli sayısından
Son 20 yılda ciddi yatırım yaptığı Hindistan pazarında ise geçen yıl hükümetin aldığı karar ile ruhsatı iptal edilen şirketin bu kararı uluslararası mahkemeye taşıdığını aktaran Çelebi Havacılık Yönetim Kurulu Başkanı Canan Çelebioğlu ile şirketin yeni dönem büyüme hedefini konuştuk:
“Hindistan’ı uluslararası mahkemeye taşıdık”
“Hindistan pazarında havalimanı yer hizmetleri alanında oldukça önemli bir yatırımımız bulunuyordu. Buna rağmen, güvenlik gerekçesi ve ulusal güvenliğe ilişkin bazı iddialar çerçevesinde ruhsatımız iptal edildi. Oysa bu karar alınmadan önce tarafımıza iletilmiş herhangi bir uyarı, tespit edilmiş bir hizmet kusuru ya da operasyonel bir eksiklik söz konusu değildi. Alınan kararın hukuki dayanağının bulunmadığını düşünüyoruz, bu doğrultuda, haklarımızı korumaya yönelik yasal sürecimizi uluslararası düzeyde sürdürüyoruz.”
Öncelikle İran savaşı ilk etapta havacılık sektörünü derinden etkiledi. Savaşın size yansıması nasıl oldu?
Tabii diğer bölgelerden uçuşlar devam ediyor olsa da savaşın olduğu bölgeden uçuşlar direkt durdu. Bizim hizmetlerimiz içinde, o bölgeden gelen uçuşların payı yüzde 10’u geçmiyor. Fakat burada asıl önemli olan nokta, yaz dönemine geliyoruz. Savaş devam ederse burada turizmi etkileyebilir. Türkiye savaşta olmasa bile insanlar gelmekten çekinebilirler. Fakat bir öngörü için henüz erken, çünkü son yıllarda turizm sektöründe rezervasyonlara son dakikacılık ağırlıklı hale geldi. Bu tür durumlarda bu davranış avantaj oluyor. Eğer ateşkes devam ederse, yaz döneminde turistik seyahatler pek etkilenmeyebilir. O nedenle bir şey diyebilmek için nisan sonuna kadar beklemek gerekir.
Çelebi Havacılık bugün kaç ülkede yer alıyor? Şirketi büyüklüğü ve geldiği noktadan söz eder misiniz?
2025 yılında şirketin cirosu yaklaşık 407 milyon Euro olarak gerçekleşti. Türkiye’nin yanı sıra Kenya, Tanzanya, Macaristan, Endonezya ve Almanya’da faaliyet gösteriyoruz. 2024 yılında giriş yaptığımız Endonezya pazarı, büyüme yolculuğumuz açısından önemli fırsatlar barındırmayı sürdürüyor. Önümüzdeki dönemde, bünyemize kattığımız şirketin potansiyelini en verimli şekilde değerlendirerek 2026 ve sonrasında faaliyetlerimizi daha da genişletmeyi hedefliyoruz. Ayrıca bu yıl Bali ve Cakarta’da yer hizmetleri operasyonlarımıza da başladık.
2025 yılının sonunda ise Kenya’da bir şirket satın alarak Afrika’daki büyüme yolculuğumuza yeni bir adım attık. Bu pazarda hem kargo hem de yer hizmetleri operasyonlarımızla yer alıyoruz. Önümüzdeki süreçte Afrika kıtasında daha fazla ülkede yer almak ve operasyonlarımızı daha fazla büyütmek istiyoruz.
2026 yılında yeni bir rota eklenecek mi? Büyüme öngörünüz nedir?
Bugünkü belirsiz küresel konjonktürde, en az büyüme kadar önemli olan bir diğer hedefimiz de mevcut gücümüzü korumak ve bulunduğumuz pazarlarda sağlam duruşumuzu sürdürmektir. Bizim işimiz bir ihale veya mevcut şirketi satın alma yoluyla ilerliyor. Fakat bugünkü konjonktürde ihale veya şirket satın alma yönünde uzun vadeli adımlar zor görünüyor. Bir öngörü yapmak mümkün olmadığı için biraz daha sakin geçirmek, mevcut ülkelere odaklanacağımız bir dönem olacak. Sözünü ettiğim gibi Asya, Avrupa ve Afrika odağımızda yer alıyor. Ayrıca bulunduğumuz noktalarda kargo hizmetlerini daha da büyütmek istiyoruz. E-ticaret yaygınlaştıkça başka ülkelerden gelen ürünlere talep de yüksek oluyor ve kargo daha da büyüyen bir alan olarak öne çıkıyor.
Peki Hindistan pazarında son durum nedir?
Hindistan’dan çıkınca çalışan sayımız 20 binden 10 bine indi. Ciromuz içinde ise payı üçte bir orandaydı. Artık geri dönme imkanı yok. Olsa da biz dönmek ister miyiz emin değilim. Acı bir tat bıraktı damağımızda.
Yeni pazarlarda yer alma şartları veya sözleşmeler açısından Hindistan krizi size ne öğretti?
Bu gerçekten iş hayatının öngörülemez bir tecrübesi ve biraz şans diyebilirim. Hindistan ve Pakistan ilişkilerinden kaynaklı global bir şirkete böyle bir yaptırım düşünülemezdi tabii. İki ülke arasında son 4-5 yıldır gerginliği gözlemliyorduk. Politik açıdan bu tür durumlar zaman zaman olur. Ama bir şirketi etkileyecek boyuta gelmesi öngörülemezdi.
Son olarak 2013 yılından beri Actera ile ortaklığınız mevcut. Bu süreç nasıl ilerleyecek? Önümüzdeki beş yılda şirketin ortaklık yapısı ve yönetimi ne olur?
Actera ile ortaklığımız uzun yıllardır karşılıklı güvene, ortak hedeflere ve güçlü bir iş birliğine dayanarak devam ediyor. Bu süreçte şirketimizin büyüme yolculuğuna, kurumsallaşmasına ve uzun vadeli değer yaratma hedeflerine önemli katkılar sağlandı. Geleceğe ilişkin ortaklık yapısı gibi konular ise bugünden spekülasyon yapılacak başlıklar değil. Zamanı geldiğinde, ilgili tarafların değerlendirmeleri ve şirketimizin uzun vadeli çıkarları doğrultusunda ele alınacaktır.
“Üçüncü kuşak işe girmesin istedim”
“Ben ‘üçüncü kuşak işe girmesin’ diye çok tavsiye verdim. İyi bir profesyonel olmak bence hayattaki en önemli kazanç. Profesyonel isen iyi yerlerde çalışma ve istifa etme özgürlüğün olur. Patron olursan istifa etme özgürlüğün olmaz. Ben ‘iyi bir profesyonel ol ki istifa etme özgürlüğün olsun’ diye oğluma söylüyorum. Ali’ye hep kendini daha özgür hissedebileceğin işler yap dedim. Ali çocukken işe gelirdi ve üniversite bitince de geldi, şirkette çalıştı. Bir şekilde kanına girmiş. Israrla şirkette çalışmak istiyor.”
Sibel Atik - Canan Çelebioğlu - Ali Çelebioğlu
“Oğlum Ali, Çelebi Havacılık’ta 2,5 yıldır farklı departmanlarda çalışıyor. Genç Çelebi kadrosunda farklı departmanları tanısın ve fikir sahibi olsun diye çalışıyor. Sonrasında karar verecek.”