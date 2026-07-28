35 derece sıcaklıkta çalışma şekilleri şaşırttı: O ürünü oyun havasıyla topluyorlar

Biberlerin ekimini 6 Mayıs'ta yaptıklarını ve ilk hasada başladıklarını söyleyen üretici Tunahan Ule ise, "100 kişiyle güzel bir atmosfer var. Biber topluyoruz. 110 dekar alanda acı biber ekiyoruz ata tohumu. Bu yıl 250 tona yakın bir verim almayı bekliyoruz. Güzel bir sene geçiriyoruz. Geçen yıl çok sıcaktı. Ürünü strese sokmuştu. Ama bu sene güzel gidiyor. 32-33 derece tam biberin istediği dereceler" dedi.