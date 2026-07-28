Mario ve Leonardo'nun yolculuklarını Trabzon Beşikdüzü Yelken ve Doğa Sporları Kulübü'nden öğrendiklerini ve misafir etmek istediklerini dile getiren Balcı, "Dünden beri birlikteyiz, yarına kadar da ağırlayacağız. Hem de küçük çocuğun bizim sporcularımızla birlikte yelken deneyimi yapmasını önemsediğimiz için bugün kulübümüzde kendisiyle kısa bir yelken turu yaptık. Misafirlerimiz sanıyorum yarın buradan Amasya, Kapadokya ve Antalya'ya doğru yola çıkıp ondan sonra Türkiye'yi terk edecekler. Yolculuklarının sonunda da Trieste'ye varmayı hedefliyorlar." diye konuştu.