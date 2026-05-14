14 Mayıs 2026 güncel altın fiyatları: Gram, çeyrek ve tam altın bugün ne kadar?

Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler altın fiyatlarını etkilemeyi sürdürürken, yatırımcılar 14 Mayıs 2026 Perşembe günü gram, çeyrek, yarım ve tam altındaki güncel fiyatları araştırıyor. Altın alış-satış rakamları yakından takip edilirken, "Bugün altın ne kadar oldu?" sorusu da gündemde yer alıyor. İşte 14 Mayıs 2026 güncel altın fiyatları…
14 Mayıs 2026 güncel altın satış fiyatları
- Gram altın satış fiyatı: 6.860,6 TL
- Çeyrek altın satış fiyatı: 11.209 TL,
- Yarım altın satış fiyatı: 22.412 TL
- Tam altın satış fiyatı: 44.416,46 TL
- Cumhuriyet altını satış fiyatı: 44.680 TL
- Ons altın satış fiyatı: 4.691,2 dolar