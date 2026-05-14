Şirketler bu kez 'Geleceğimiz' için sahada

Google, milyonlarca öğrenciye ulaşan kodlama programlarıyla dijital okuryazarlığı yaygınlaştırırken; Microsoft, Imagine Cup gibi platformlarla genç girişimcileri global sahneye taşıyor. LEGO, robotik ve STEM eğitimleriyle çocukları erken yaşta mühendislikle tanıştırırken; IBM, yapay zeka ve veri bilimi alanındaki eğitim iş birlikleriyle geleceğin yetkinliklerine yatırım yapıyor. Bu yatırımların ortak hedefi ise gençleri sadece kullanıcı değil, üretici yapmak.

Ekonomist’in 12 - 25 Nisan 2026 tarihli sayısından

Ülkemizde de durum farklı değil. Bu dönüşümün en somut örneklerinden biri ise FIRST Robotics Competition (FRC). Lise öğrencilerini robotik ve mühendislik etrafında buluşturan bu global platform, gençlerin gerçek dünya problemlerine çözüm üretmesini sağlıyor.

Türkiye’de bu ekosistemin önemli destekçilerinden biri ise Turknet. Öyle ki Turknet Büyümeden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Gül Sağır Aydın, “Biz teknolojiyi sadece bir altyapı hizmeti değil, toplumsal gelişim ve fırsat eşitliğinin en güçlü kaldıracı olarak görüyoruz. Beş yıldır desteklediğimiz FIRST® Robotics Competition (FRC) iş birliği de bu stratejimizin en önemli parçalarından biri” diyor.

Yüzde 47'si kız öğrenciler

Turknet’in bugün 3 milyon haneye ulaştırdığı Gigafiber altyapı ve sunduğu bin Mbps simetrik hız kıymetli. Ama daha önemlisini Aydın, “Bu altyapıyı, gençlerimizin fikirlerini dünya standartlarında projelere dönüştürebileceği demokratik bir üretim zemini olarak kullanıyoruz” şeklinde ifade ediyor.

FRC ekosisteminde teknolojiyle buluşan gençlerin yüzde 47’sinin kız öğrencilerden oluşması şirketin, fırsat eşitliği hedefinin en somut kanıtı. Bu etkiyi 34 teknopark ve 130 üniversitenin internet altyapısını destekleyerek daha geniş bir alana yaydıklarını söyleyen Aydın, “FRC gibi platformlarda gençlerin enerjisini yüksek hızla buluştururken, aslında Türkiye’nin dijital geleceğine ve yerli teknoloji üretim kapasitesine yatırım yapıyoruz” diye ekliyor.