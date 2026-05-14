Logo Yazılım'dan bilanço değerlendirmesi var

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Logo Yazılım, yılın ilk çeyreğine ilişkin enflasyon düzeltmesi içeren finansal sonuçlarını açıkladı.

Söz konusu dönemde şirketin enflasyon düzeltmesi (TMS29) içeren Türkiye operasyonları kapsamında satış gelirleri, geçen yılın aynı dönemine oranla reel olarak yüzde 11 artarak 1,5 milyar liraya yükseldi. Şirketin, faiz, amortisman ve vergi öncesi karı (FAVÖK) ise yüzde 35 marjla 536 milyon lira olarak gerçekleşti.

Logo Yazılım'ın net karı, geçen yılın aynı dönemindeki tek seferlik yatırım geliri hariç tutulduğunda (Romanya operasyonlarındaki kademeli hisse devri kaynaklı oluşan tek seferlik yatırım geliri hariç) reel olarak yüzde 282 artarak 131 milyon liraya ulaşırken, net kar marjı yüzde 3'ten yüzde 9'a yükseldi.

Şirketin, servisleşme stratejisi kapsamında "Hizmet olarak yazılım" (SaaS) gelirleri ve tekrarlayan gelirlerin toplam faturalanan gelirler içindeki büyümesi devam ediyor.

SaaS gelirleri, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19 reel artış göstererek, 644 milyon lira olarak ulaştı. Aynı dönemde tekrarlayan gelirlerin toplam faturalanan gelirler içindeki payı yüzde 13 reel büyümeyle yüzde 88 seviyesine ulaştı.

Yılın ilk çeyreğindeki küçük ölçekli kurumsal kaynak planlaması (ERP) müşteri segmentinde abonelik modeline geçiş ile "e-dönüşüm", "işbaşı" ve "perakende" iş segmentlerinde artan kullanıcı başına ortalama gelir, SaaS gelir büyümesini destekledi.