22 Nisan 2026 altın fiyatları: Gram, çeyrek ve yarım altın bugün ne kadar?

Altın fiyatlarındaki son değişimler yatırımcıların gündeminde yer almayı sürdürüyor. 22 Nisan 2026 Çarşamba sabahı itibarıyla gram, çeyrek ve yarım altın fiyatları yakından takip edilirken, piyasalarda oluşan güncel seviyeler merak ediliyor. Peki bugün gram, çeyrek ve yarım altın kaç TL? İşte altın piyasasında son durum…

22 Nisan 2026 Çarşamba günü güncel altın satış fiyatları

Gram altın satış fiyatı: 6.886,7 TL

Çeyrek altın satış fiyatı: 11.369 TL

Yarım altın satış fiyatı: 22.731 TL

Tam altın satış fiyatı: 44.956,68 TL

Cumhuriyet altını satış fiyatı: 45.225 TL

Ons altın satış fiyatı: 4.768,3 dolar

