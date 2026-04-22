Türkiye, Çinli Mcdodo’nun bölgesel üssü olacak

Akıllı cihazların yaygınlaşması, mobil aksesuar pazarını küresel ölçekte hızla büyüyen bir sektöre dönüştürdü. Yılı 115 milyar dolar hacimle kapatması beklenen sektör, teknoloji, güvenlik ve güç yönetimi çözümlerinin öne çıktığı bir yapıya evriliyor.
Ekonomist’in 29 Mart - 11 Nisan 2026 tarihli sayısından
Küresel pazarda yaşanan büyüme ivmesi, Türkiye’ye de doğrudan yansıdı. Tahminlere göre yerel pazarın büyüklüğü 1,5 milyar dolara ulaştı. Bu pazarın ise sadece yüzde 10’u markalı aksesuarlardan oluşuyor. Bu da pazarda ciddi bir büyüme potansiyeli yaratıyor. Çinli Mcdodo bu potansiyeli gören markalardan biri. 2026 yılı için Türkiye’de 1,2 milyar TL ciro hedefleyen şirket, Türkiye’yi Avrupa ve Orta Doğu’nun operasyon üssü yapmak için harekete geçti.
Türkiye bugün Mcdodo’nun global organizasyonunda stratejik büyüme merkezlerinden biri olarak konumlandığını söyleyen Mcdodo Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Uçurum, “Bunun üç temel nedeni var: Avrupa ile Ortadoğu arasında güçlü bir lojistik konum, genç ve teknolojiye hızlı adapte olan nüfus, premium segmente geçiş sürecinde olan bir pazar yapısı. Bu nedenle Türkiye’yi Avrupa’nın güney hattına açılan operasyon merkezi, Ortadoğu’ya lojistik geçiş noktası, bölgesel stok ve satış koordinasyon merkezi haline getirmeyi hedefliyoruz” diyor. Şirketin hedefi üç yıl içinde online kanalda yüzde 40 pay almak ve premium segmentte ilk üç markadan biri olmak. Şirket bu doğrultuda büyüme hedeflerini de yüksek koyuyor. Uçurum, 2028 sonuna kadar 2,5 milyar TL’lik ciro hedeflediklerini belirtiyor.
Pazarda oyun yeniden kuruluyor
Türkiye mobil aksesuar pazarı son yıllarda önemli bir dönüşüm geçiriyor. Eskiden büyük ölçüde fiyat rekabetinin hakim olduğu bu pazar artık teknoloji, güvenlik ve güç yönetimi çözümlerinin öne çıktığı bir yapıya evriliyor. GaN adaptörler, Qi2 manyetik şarj standardı ve yüksek watt çözümleriyle birlikte tüketicilerin beklentisinin de değiştiğini söyleyen Uçurum sözlerine şu şekilde devam ediyor: “Artık insanlar basit bir kablo almıyor; mobil cihazları için güvenli ve güçlü bir enerji altyapısı kuruyor. Biz Mcdodo olarak bu dönüşümde fiyat rekabeti yerine teknoloji ve kalite odaklı bir konumlanma tercih ediyoruz. Premium segmentte referans markalardan biri olmayı hedefliyoruz.”
Yapay zekâ destekli cihazların daha yüksek işlem gücü ve daha fazla enerji tüketimi anlamına geldiğini söyleyen Uçurum, bu durum aksesuar pazarını da doğrudan etkilediğini belirtiyor. Gelecekte; yüksek watt adaptörler, çoklu cihaz şarj çözümleri, akıllı güç yönetimi sistemleri, daha verimli ve güvenli kablosuz şarj teknolojilerinin ön plana çıkması bekleniyor.
“Üretim için doğru zamanı bekliyoruz”
“Türkiye’yi sadece satış ve dağıtım değil, üretim ve teknoloji merkezi haline getirme vizyonumuz var. Doğru ölçeğe ulaştığımızda bu adımı atmaktan çekinmeyiz. Türkiye’de üretim konusu bizim için uzun vadeli stratejik bir başlık. Mobil aksesuar sektörü artık basit plastik üretimi değil. Çip, kontrol üniteleri, termal yönetim, sertifikasyon gibi önemli teknolojiler gerektiren bir alan. Türkiye’de üretim bizim için ‘acaba’ değil, ‘ne zaman’ meselesidir.”