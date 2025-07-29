ARA
DOLAR
40,64
0,00%
DOLAR
EURO
47,47
0,19%
EURO
GRAM ALTIN
4415,44
0,29%
GRAM ALTIN
BIST 100
11013,44
1,03%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Altın
  • Altın 2026 sonunda ne kadar olacak? İşte yeni tahmin

Altın 2026 sonunda ne kadar olacak? İşte yeni tahmin

Fidelity International, altın fiyatının 2026 yılının sonunda ne kadar olacağına dair bir öngörüde bulundu. Bloomberg'in haberine göre tahminde Fed'in faiz indirimine gitmesi ve doların zayıflaması gibi faktörler etkili.

29 Temmuz 2025 | 09:07
Altın 2026 sonunda ne kadar olacak? İşte yeni tahmin

Şirketin tahminine göre, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirimine gitmesi, doların zayıflaması ve merkez bankalarının altın alımlarını artırması durumunda altının ons fiyatının 2026 yılı sonuna kadar 4.000 dolara ulaşabilir.

Fidelity’nin çok varlıklı fon yöneticisi Ian Samson, firmanın altın konusunda pozitif duruşunu sürdürdüğünü ve bazı portföylerin, nisan ayında ons başına 3.500 doları aşarak rekor kıran fiyatların bir miktar gerilemesinin ardından altın varlıklarını artırdığını belirtti. 

Samson, "Daha güvercin bir Fed beklentisiyle, bazı fonlar portföylerindeki yüzde 5’lik altın oranını geçen yıl içerisinde iki katına çıkardı" dedi. Ayrıca ağustos ayının genellikle daha durgun geçtiğini, bu nedenle çeşitlendirme yapılmasının uygun olduğunu ifade etti.

Tahminler aynı yönde

Fidelity’nin altına dair beklentileri, Goldman Sachs’ın daha önce paylaştığı analizlerle benzerlik gösteriyor. Goldman Sachs, son çeyreklerde altının 4.000 dolara kadar yükselebileceğini öne sürmüştü. 

Öte yandan, Citigroup gibi bazı kuruluşlar daha temkinli bir yaklaşım sergileyerek daha zayıf fiyat öngörüsünde bulunuyor. Spot altın fiyatı son olarak 3.315 dolar seviyesinde işlem gördü.

0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL