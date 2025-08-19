Taylor Swift biletlerini çeteler böyle kaptı: Milyonluk satış

FTC’ye göre, bu kişiler Ticketmaster’ın güvenlik sistemlerini aşmak için sahte hesaplar, tekrar kullanılan kredi kartları ve sahte telefon SIM kartları kullandı. Operasyon, TotalTickets.com, TotallyTix ve Front Rose Tix gibi farklı isimler altında yürütüldü, ama üç ana kişi tarafından yönetildi.

NBC News'in haberine göre 2022’nin ortasından 2023 sonuna kadar toplam 3.261 konser için 321.286 bilet alındığı belirtiliyor.

Biletlerin maliyeti yaklaşık 46,7 milyon dolar, yeniden satıştan elde edilen gelir ise 52,4 milyon dolar, yani yaklaşık 5,7 milyon dolar kâr sağlandı.

Özellikle Taylor Swift’in “The Eras Tour” turnesi için biletler hedef alındı.

Şüphelilerin 2023’te Las Vegas’taki konser için 49 farklı hesap kullanarak 273 bilet aldığı ve bunu 120.000 dolara sattığı iddia ediliyor.

FTC, operasyonun bir bölümünde arkadaşlar, aile ve ücretli kişilerin Ticketmaster hesapları açmak için kullanıldığını belirtiyor. Bu kişiler, hesap açma başına ve özel ön satış kodu aldıklarında para kazanıyordu.

FTC, şüphelilere karşı belirsiz miktarda tazminat ve cezai yaptırım talep ediyor.