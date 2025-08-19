Destek için başvuru şartları ise şöyle:

Herhangi bir ön lisans, lisans, yüksek lisans veya doktora programına kayıtlı öğrenci veya mezun olmak. Daha önce Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teknogirişim Sermayesi Desteği ya da TÜBİTAK 1812 Programı 2’nci aşaması kapsamında destek almamış olmak. Ön başvuru tarihi itibariyle herhangi bir işletmenin ortaklık yapısında yer almamış olmak. Başvurular, 22 Ağustos 2025 tarihine kadar https://etugaraj.org/bigg-garaj/ adresi üzerinden yapılabilecek.