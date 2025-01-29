"Altın 3 bin doları, gümüş 40 doları aşacak"

Geçen yılı rekor seviyelerde kapatan altın fiyatlarının, bu yıl da yükselişini sürdürmesi bekleniyor. Troy Kıymetli Maden Ticaret A.Ş. tarafından hazırlanan “Kıymetli Madenler 2025 Yılı Beklentileri” raporunda, jeopolitik risklerin yanı sıra olası ticaret savaşları ile risklerdeki artış, merkez bankalarının talebi ve faizlerdeki düşüşün etkisiyle altının 2025 yılında ons bazında 3 bin doları aşacağı tahmin ediliyor. Raporda, risklerdeki artış faiz indirimleri ve endüstriyel talebin etkisiyle gümüş fiyatlarının da ons bazında 40 doları aşması bekleniyor.

Kıymetli maden ticaretinde Türkiye’nin önde gelen şirketlerinden Troy Kıymetli Maden Ticaret A.Ş., “Kıymetli Madenler 2025 Yılı Beklentileri” raporunu açıkladı. Raporda, geçen yıl tarihi rekor seviyelerini gören altının ons fiyatının bu yıl da artmaya devam ederek ons bazında 3 bin doları aşmasının beklendiğine işaret edildi. Kıymetli madenlere ilişkin fiyat beklentilerinin yer alması nedeniyle yatırımcılar tarafından da merakla beklenen Troy Kıymetli Maden Ticaret A.Ş. “Kıymetli Madenler Beklentileri” raporunda, geçen yıl yatırımcısının yüzünü güldüren gümüş fiyatlarının 2025 yılında da yükselişine devam edeceği ve ons bazında 40 doları aşabileceği tahmininde bulunuldu. Raporda, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da başta altın ve gümüş olmak üzere platin ve paladyum gibi kıymetli madenler açısından “boğa piyasası”nın hâkim olacağı belirtilirken raporda pozitif bir yıl beklendiği de vurgulandı.



Troy Kıymetli Maden Ticaret A.Ş. “Kıymetli Madenler 2025 Beklentileri” raporunda, “Geçen yıl faizlerde toplamda 100 baz puan indirime giden FED’in bu yıl enflasyon beklentilerine paralel daha temkinli bir politika izlemesi bekleniyor. Ancak temkinli de olsa faiz indirimlerinin devamının kıymetli madenlere olumlu yansımasını bekliyoruz. Diğer yandan ABD Başkanı Donald Trump’ın, gümrük vergileri konusunda seçim sürecinde dillendirdiği politikaları hangi ölçüde uygulayacağı ve bunların ticaret savaşlarına etkisinin ne olacağı konusunda belirsizlikler söz konusu. Daha net ifadeyle 2025; siyasi, ekonomik ve ticari kaygıların etkisiyle yatırımcıların güvenli liman varlıklarına ilgisini devam edeceği bir yıl olacak. Ayrıca, dünyanın ikinci büyük ekonomisi olan Çin’in, 2025’te ekonomiyi canlandırmaya yönelik adımlarının ne kadar başarılı olacağı endüstriyel kullanım alanı olan metallerin değerlemelerinde etkili olacak” denildi.

Gümüş 12 yılın zirvesini gördü

Troy Kıymetli Maden Ticaret A.Ş. “Kıymetli Madenler 2025 Beklentileri” raporunda, dünya ekonomisi, merkez bankalarının para politikaları, jeopolitik riskler, küresel piyasalardaki gelişmeler, endüstriyel arz-talep durumu ve bunların kıymetli madenlere olası etkileri ayrıntılı bir şekilde ele alınıyor. Raporda, geçen yıl jeopolitik risklerdeki artış, faiz indirimleri, ABD seçimlerinin yarattığı belirsizlikler gibi faktörlerle, altının ons fiyatının tarihi seviyelere çıktığına, gümüş fiyatlarının ise son 12 yılın zirvesine yükseldiğine dikkat çekildi. Üçüncü yılını dolduran Rusya – Ukrayna savaşı ve Orta Doğu’da İsrail – Filistin - İran arasındaki savaş nedeniyle artan jeopolitik risklerin yanı sıra ABD başkanlık seçimlerinin yarattığı belirsizliklerin güvenli liman olarak görülen altına yönelimi artırdığı belirtildi. Raporda, “Artan risklerin yanı sıra geçen yıl içlerinde TCMB’nin de olduğu bazı merkez bankaları altına kayda değer bir talep gösterdiler. Tüm bunlarla birlikte Amerika Merkez Bankası FED’in sıkı para politikasını gevşeterek eylül ayından itibaren faizleri indirmesi, altın fiyatlarını ons bazında 2.790 dolar gibi tarihi seviyelere taşıdı. Rekor seviyenin ardından bir miktar gevşeyen altın fiyatları 2024 yılını ons bazında 2.623 dolarda kapattı. Böylece altın geçen yıl yatırımcısına dolar bazında yüzde 27 getiri sundu” denildi.

Yüksek riskler bu yılda altına olan talebi artıracak

Troy Kıymetli Maden Ticaret A.Ş. “Kıymetli Madenler 2025 Yılı Beklentileri” raporunda, Orta Doğu ve Ukrayna’da yaşanan savaşların yanı sıra Trump’ın olası yüksek gümrük vergileri politikalarından dolayı ticari alanda da gerilimlerin tırmanmasıyla 2025’in, risklerin yüksek seviyede süreceği bir yıl olacağına dikkat çekildi. Raporda, “Jeopolitik risklerin yanı sıra küresel ticarete ilişkin olası risklerdeki artış ve hızı yavaşlasa bile olası faiz indirimlerinin, altının cazibesini artırıp fiyatlamalara olumlu yönde etki etmesini bekliyoruz. Ayrıca merkez bankalarının rezerv çeşitlendirme yolunda altın talebine devam edeceğini ve altının sergilediği başarılı performansla ETF’lere de ilginin artacağını tahmin ediyoruz. 2024 yılında olduğu gibi bu yıl da jeopolitik riskler, merkez bankaları alımları ve faiz indirimleri gibi faktörlerin altın fiyatlarının yükselmesini desteklemeye devam edeceğini öngörüyoruz” denildi. Raporda, “Boğa Piyasası”nın 2025 yılında da devam edeceğini ve altının ons bazında 3 bin doları aşmasının beklendiği vurgulandı.

Gümüş, 40 doları aşacak

Troy Kıymetli Maden Ticaret A.Ş. “Kıymetli Madenler 2025 Yılı Beklentileri” raporunda, jeopolitik risklerdeki artış, ekonomik belirsizlikler ve endüstriyel talepteki artışın etkisiyle gümüşün de geçen yıl altın gibi yatırımcıların ilgi odağı haline geldiğine dikkat çekildi. Raporda, “Gümüş, geçen yıl altının yanı sıra ralli yaşayan bir diğer kıymetli maden oldu. En son pandemi döneminde test ettiği 30 dolar/ons direnç seviyesini aşmayı başardı. Yılın en yüksek noktasını ise 34,87 dolar/ons ile gören beyaz maden, son 12 yılın zirve seviyelerine yükseldi. Bir miktar gevşemeyle yılı 28,90 dolar/ons ile tamamlayan gümüş, geçen yıl yatırımcısına yüzde 21 kazanç sağladı” denildi. Jeopolitik risklerin devam etmesi ve faiz indirimlerinin 2025 yılında gümüş fiyatlarını yukarı yönde etkileyeceğinin belirtildiği raporda, temiz teknolojilere geçiş ve dekarbonizasyon sürecinde bulunduğumuz günümüz dünyasında, endüstriyel talebin kayda değer bir şekilde sürecek olmasının da gümüş fiyatlarının artmasında etkili olacağı vurgulandı. Raporda, güneş panelleri ve elektrikli araçlar başta olmak üzere, endüstriyel talebin artması ve arzın talebin gerisinde kalacağı beklentisiyle 2025’in, gümüşün yukarı yönde hareketini sürdüreceği bir yıl olacağı ve yıl içerisinde ons bazında 40 dolar seviyesini aşacağı öngörülüyor.

Platin ve paladyum fiyatları toparlayacak

Troy Kıymetli Maden Ticaret A.Ş. “Kıymetli Madenler 2025 Yılı Beklentileri” raporunda, hibrit araçtan bataryalı elektrikli araçlarına yönelik talep ve arzındaki artışın bu madenlerin kullanımını azalttığı için platin ve paladyuma olan talebin de olumsuz etkilediği belirtildi. Raporda, 2024 yılını platin, yüzde 9 kayıpla 906 dolar, paladyumun ise yüzde 17 kayıpla 914 dolar seviyesinde kapattığı hatırlatıldı. Raporda, “Platin ve paladyumun, güncel seviyelerde fiyatlanmasının operasyonel açıdan sürdürülebilir olmadığını düşünüyor ve adil değerlerine doğru bir toparlanma aşamasına gireceğini tahmin ediyoruz. Bu açıdan 2025’i, platin ve paladyumun içinde bulundukları düşüş kanalının dirençlerini zorlayacağı bir yıl olarak değerlendiriyoruz” denildi.

Raporda, katalitik dönüştürücü anlamında olan talep ve iklim krizi ile mücadele kapsamında gerçekleştirilen enerji dönüşümünde önemli bir yer tutan temiz hidrojen teknolojisinde kullanılması nedeniyle gelecek talep ve altın fiyatlarındaki artış nedeniyle mücevherat olarak artan talebin bu yıl platin fiyatını yukarı yönlü etkileyeceği belirtildi. Raporda, bu yıla 906 dolar seviyesinde başlayan platinin fiyatının, arz tarafındaki kısıtlamaların etkisiyle yükseleceği ve bu yılı 1.200 dolar seviyelerinde kapatacağı tahmini yer alıyor.

Son dört yıldır yaşadığı sert kayıplarla ons bazında 900 dolara kadar gerileyen paladyum açısından mevcut seviyelerin alım fırsatı yarattığı belirtilen raporda, paladyum fiyatının gelecek taleple artacağı ve yılı 1.175 dolar seviyelerinde tamamlayacağı öngörülüyor.

