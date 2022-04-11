Altın fiyatları anlık değişirken vatandaşlar da internette altın fiyatlarını internette aratıyor. Özellikle ‘Altın kuru ne kadar oldu, gram altın, çeyrek altın bugün ne kadar ? merak ediyor. İşte 11 Nisan altın fiyatları ve altın piyasasında son durum…

ALTIN BUGÜN NE KADAR? (11 Nisan)

Altının gram fiyatı, haftaya düşüşle başlamasının ardından 922 lira seviyesinde işlem görüyor.

Geçen haftanın son işlem gününde, ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,8 artışla 923 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni haftaya düşüşle başlamasının ardından saat 11.00 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,1 azalışla 922 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.512 lira, Cumhuriyet altını da 6.177 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu dakikalarda yatay seyirle 1.946,5 dolardan işlem görüyor.

Analistler, başta ABD Merkez Bankası (Fed) olmak üzere şahinleşen merkez bankaları, Rusya-Ukrayna savaşında çatışmaların şiddetlenebileceği ihtimali ve Çin’de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında artmaya devam eden vaka sayılarının emtia piyasalarında fiyatlamaları zorlaştırdığını ifade etti.

Bu hafta Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) Avrupa’da son yılların en yüksek seviyelerine çıkan enflasyonun ardından alacağı kararların yatırımcıların odağına yerleştiğini ifade eden analistler, perşembe günü gerçekleştirecek toplantıda ECB’nin politika faizini sabit bırakmasının beklendiğini kaydetti.

Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.920 doların destek, 1.960 doların direnç konumunda olduğunu bildirdi.

CUMHURİYET ALTINIYLA İLGİLİ SORU-CEVAPLAR

Darphanenin internet sitesinde altınla ilgili paylaşılan bazı bilgiler şöyle:

Cumhuriyet Altını nedir?

Cumhuriyet Altınları, Türkiye Büyük Millet Meclisi Kararı ile standartları belirlenmiş, para yerine geçebilen, Türkiye Cumhuriyeti’ni temsil eden ve sadece Darphane tarafından üretilebilen altınlardır.

Halk arasında Ata Lirası olarak tabir edilen altın hangisidir?

Halk arasında Ata Lira olarak tabir edilen altın, Cumhuriyet altın sikkelerinin beş türünden biri olan 7,216 gram birlik sikke altındır.

Yeni tarihli ve eski tarihli Cumhuriyet Altını arasında bir fark var mıdır?

Cumhuriyet altınlarının ayarı, ağırlıkları ve kalitesi aynı standardı taşımaktadır. Yeni tarihli ve eski tarihli Cumhuriyet altınları arasında basım tarihi dışında hiçbir fark bulunmamaktadır.

Cumhuriyet Altınları üzerindeki tarih nasıl belirlenir?

Cumhuriyet altınları üzerinde bulunan tarih ve rakamlar söz konusu altınların hangi yılda ya da Cumhuriyetin kaçıncı yılında basıldığını gösterir. Cumhuriyet ziynet altınlarında tarih değişikliği miladi takvim yılı başında, Cumhuriyet Sikke altınlarında ise her yılın Cumhuriyet Bayramında (29 Ekim’de) yapılır.

GRAM ALTIN NEDİR?

Gram altın, 1 gram ağırlığındaki altın anlamına gelen değer miktarıdır. İstanbul Altın Rafinerisi’nde gram altın şöyle tanımlanmaktadır: İstanbul Altın Borsası, T.C. Darphanesi ve T.C. Hazine Müsteşarlığı tarafından kabul edilmiş 0.5, 1, 2.5, 5, 10, 20, 50, 100 gram ağırlıkta, % 99,50 (995 milyem) ve % 99,99 (999 ,9 milyem) saflıkta, genellikle yatırım amaçlı kullanılan altın külçeler.