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Altın fiyatları 2 Temmuz 2026: Gram altın, çeyrek altın bugün ne kadar?

Altın fiyatları 2 Temmuz 2026 Perşembe günü yatırımcıların gündemindeki yerini koruyor. Güncel gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın ve Cumhuriyet altını fiyatları yakından takip edilirken, "Gram altın bugün ne kadar?", "Çeyrek altın kaç TL?" sorularına yanıt aranıyor. İşte güncel altın fiyatları...

Ekonomist
Ekonomist
Altın fiyatları 2 Temmuz 2026: Gram altın, çeyrek altın bugün ne kadar?

Altın fiyatları, 2 Temmuz 2026 Perşembe günü yatırımcılar ile alım-satım yapmayı planlayan vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın ve Cumhuriyet altınının güncel alış-satış fiyatları merak edilirken, "Gram altın bugün ne kadar?", "Çeyrek, yarım, tam altın kaç TL oldu?" soruları da araştırılıyor.

Peki, bugün altın fiyatları ne kadar? İşte 2 Temmuz 2026 Perşembe güncel altın fiyatları...

1 Ons altın fiyatları 2 Temmuz 2026

Ons altın fiyatları 2 Temmuz 2026

Alış: 4.072,4 dolar

Satış: 4.073 dolar

2 2 Temmuz 2026 gram altın ne kadar oldu?

2 Temmuz 2026 gram altın ne kadar oldu?

Alış: 6.098,7 TL

Satış: 6.099,6 TL

3 2 Temmuz 2026 çeyrek altın ne kadar?

2 Temmuz 2026 çeyrek altın ne kadar?

Alış: 9.958 TL

Satış: 10.069 TL

4 2 Temmuz 2026 yarım altın fiyatları

2 Temmuz 2026 yarım altın fiyatları

Alış: 19.898 TL

Satış: 20.095 TL

5 2 Temmuz 2026 tam altın ne kadar oldu?

2 Temmuz 2026 tam altın ne kadar oldu?

Alış: 39.407,18 TL

Satış: 40.193,78 TL

6 2 Temmuz 2026 Cumhuriyet altını fiyatları

2 Temmuz 2026 Cumhuriyet altını fiyatları

Alış: 39.668 TL

Satış: 40.062 TL

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