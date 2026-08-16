Ekonomi yönetimi iş dünyasına nefes olmalı

Değerli okurlar,
Geçtiğimiz hafta turizm sektöründen, yeme içme sektöründen, küçük ev aletleri ve mutfak eşyaları sektörlerinden, lojistik sektöründen iş insanları ile temaslarım oldu. Konuştuğumuz temel konuları aktarmak istiyorum.
En başta gelen konu, nakit akışı. Nakit, bir işletme için hayati öneme sahip. Damardaki kan gibi. Ancak kan akışında yaşanan sorunlar, işletmeleri ciddi boyutta hasta etmeye başlamış. Uygun maliyetli finansmana ulaşma konusunda daha kapsamlı adımlar atılması gerektiği net olarak görünüyor.
İkinci konu, düşük kur politikasının zorlayıcı etkisi. İş insanları enflasyon ile mücadeleye destek veriyor, ancak düşük kur politikasının etkisiyle özellikle yurt dışı işlerde fiyat rekabeti yapamama konusunda şikayetlerini de aktarıyor.
Bir diğer dikkat çekilen konu, nitelikli personel bulamama ve maliyet kalemi içinde yükselen işçilik maliyeti. Maliyet kalemi içinde işçilik maliyetine ayrıca değinmek istiyorum. Çünkü bu konu özellikle vurgulandı. Örneğin restoran sektöründe çalışan maliyeti, yüzde 30’lu seviyelerden yüzde 60’lı seviyelere kadar yükselmiş. Turizmde enerji ve personel maliyeti yüzde 80’leri bulmuş. İmalat sektöründe yüzde 20’lerde olan maliyet yüzde 35’lere yükselmiş.
Bu başlıklar haricinde her sektöre göre daha çok başlık ekleyebilirim. Sektör temsilcilerine şu soruyu da soruyorum: Ekonomiyi yönetenler sizi dinliyor mu? Somut ne gibi adımlar atıyorlar?
İlk sorunun cevabı: “Dinliyorlar”. İkinci sorunun cevabı ise “atılan adımlar çok yetersiz”. Ancak ikinci soruya çok da yanıt vermek istemediklerini görüyorum. Daha doğrusu, cevap vermeye çekiniyorlar. Bana bu durum, George Orwell’in 1984 kitabını anımsatıyor.
Değerli okurlar,
Ülkemizde yaşanan zorluklara rağmen güzel şeyler de oluyor. Soysal girişimcilik ekosistemi, çok hızlı bir şekilde büyümeye devam ediyor. Editörümüz Burcu Tuvay’ın 60 sosyal girişimi topladığı kapak haberimizi detaylıca okumanızı öneriyorum.
İklim değişikliğiyle mücadele, doğal kaynakların verimli kullanımı, döngüsel ekonomi ve sürdürülebilir üretim gibi alanlarda girişimciler büyük farklar yaratıyorlar. Bu yaşanan ekonomik zorluklarda ülkemize nefes olan bu girişimleri, bu girişimlere destek veren kişi ve kurumları canı gönülden kutluyorum.
Sağlıkla kalın.