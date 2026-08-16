Ekonomist'te bu hafta (19 - 29 Ağustos 2026)

DÜNYAYI DEĞİŞTİREN İŞ MODELLERİ
PANO
İŞ’TE İZ BIRAKANLAR
İş dünyasındaki son terfi ve atamalar...
FİNANS KORİDORU
“Reasürans süreçlerimizi veri analitiği ve yapay zekâ modelleriyle güçlendiriyoruz”
Şekerbank’ta üst düzey atama
COP31’in ‘küresel bankacılık partneri’ BBVA Grubu ve Garanti BBVA oldu
Moka United’ın organizasyon yapısında yeni dönem
KAPAK KONUSU
GÖSTERGE
Enflasyon tahmininde bir yılda dördüncü güncelleme
Sanayi üretimi bize ne anlatıyor?
OTC pazarında yerli payı yüzde 80’e ulaştı
“Önceliğimiz Tekfen ile OYAK’ın sinerjisi olacak”
Yurt dışı yatırımlarını 2027’de devreye alacak
Omega Japon şirketle stratejik ortaklık yolunda
Yüzen otellere yerli turistin ilgisi artıyor
Perakende sektöründe finans yarışı hızlanıyor
“ebebek başarısını wellness sektörüne taşıyacağız”
PANORAMA
“Tek kanalın sabrından çok kanalın hızına...”
İŞ DÜNYASINDAN
“Çocuklara yatırım geleceğe yapılan yatırımdır”
Yeşil Vadi’nin yeni adresi Kapadokya oldu
Yeni bahşiş uygulamasına patronlardan itiraz var
İhracat pazarlarını 100’e çıkarmayı hedefliyor
İkinciliği koruyan kimyada hedef 35 milyar dolar
PAZARLAMA İLETİŞİMİ
Geleceği okuyan markalar kazanıyor
Genç şampiyonlara stratejik destek
GİRİŞİM
Kahvede franchise fırsatı
BORSA
Hangi yatırım aracında nasıl pozisyon almalı?
Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri...
Yatırımcıya Özel: Türkiye İş Bankası ve Aselsan’ndan en son haberler ve analist tavsiyeleri...
Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri...
Teknik Analiz Şirketlerin alım, satım aralıkları...
Neden düştü? Niçin yükseldi?
Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri...
Sermaye & Temettü
Bist-30: Erdemir’de öneri ve hedef fiyat ne oldu?