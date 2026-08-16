Ekonomist'te bu hafta (19 - 29 Ağustos 2026)

DÜNYAYI DEĞİŞTİREN İŞ MODELLERİ

PANO

İŞ’TE İZ BIRAKANLAR

İş dünyasındaki son terfi ve atamalar...

FİNANS KORİDORU

“Reasürans süreçlerimizi veri analitiği ve yapay zekâ modelleriyle güçlendiriyoruz”

Şekerbank’ta üst düzey atama

COP31’in ‘küresel bankacılık partneri’ BBVA Grubu ve Garanti BBVA oldu

Moka United’ın organizasyon yapısında yeni dönem

KAPAK KONUSU

GÖSTERGE

Enflasyon tahmininde bir yılda dördüncü güncelleme

Sanayi üretimi bize ne anlatıyor?

OTC pazarında yerli payı yüzde 80’e ulaştı

“Önceliğimiz Tekfen ile OYAK’ın sinerjisi olacak”

Yurt dışı yatırımlarını 2027’de devreye alacak

Omega Japon şirketle stratejik ortaklık yolunda

Yüzen otellere yerli turistin ilgisi artıyor

Perakende sektöründe finans yarışı hızlanıyor

“ebebek başarısını wellness sektörüne taşıyacağız”

PANORAMA

“Tek kanalın sabrından çok kanalın hızına...”

İŞ DÜNYASINDAN

“Çocuklara yatırım geleceğe yapılan yatırımdır”

Yeşil Vadi’nin yeni adresi Kapadokya oldu

Yeni bahşiş uygulamasına patronlardan itiraz var

İhracat pazarlarını 100’e çıkarmayı hedefliyor

İkinciliği koruyan kimyada hedef 35 milyar dolar

PAZARLAMA İLETİŞİMİ

Geleceği okuyan markalar kazanıyor

Genç şampiyonlara stratejik destek

GİRİŞİM

Kahvede franchise fırsatı

BORSA

Hangi yatırım aracında nasıl pozisyon almalı?

Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri...

Yatırımcıya Özel: Türkiye İş Bankası ve Aselsan’ndan en son haberler ve analist tavsiyeleri...

Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri...

Teknik Analiz Şirketlerin alım, satım aralıkları...

Neden düştü? Niçin yükseldi?

Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri...

Sermaye & Temettü

Bist-30: Erdemir’de öneri ve hedef fiyat ne oldu?