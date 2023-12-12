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Altın fiyatları bugün ne kadar? 12 Aralık 2023 gram altın, çeyrek altın fiyatları

Güncel, anlık altın fiyatları altına yatırım yapmak isteyen veya piyasayı takip etmek isteyenler tarafından merak ediliyor. Peki, bugün altın fiyatları ne kadar oldu? Gram ve çeyrek altın ne kadar? İşte 12 Aralık 2023 altın fiyatları…

12 Aralık 2023 | 11:06
Son Güncellenme: 12 Aralık 2023 | 11:31
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Altın fiyatları bugün ne kadar? 12 Aralık 2023 gram altın, çeyrek altın fiyatları

Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 1855 lira seviyesinden işlem görüyor.

Dün ons fiyatındaki azalışa paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 1,07 düşüşle 1847 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla yüzde 0,4 artışla 1855 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 3 bin 50 liradan, Cumhuriyet altını 12 bin 465 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise şu sıralarda 1987 dolar seviyesinde bulunuyor.

ABD Merkez Bankasının (Fed) martta faiz indirimlerine başlayacağına yönelik beklentiler güçlenirken, bugün ABD'de açıklanacak enflasyon verileri yatırımcıların odağına yerleşti.

Analistler, ABD'de bugün açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerinin varlık fiyatlarındaki oynaklığı artırabileceğini belirterek, piyasa beklentisinin, enerji fiyatlarındaki düşüş nedeniyle enflasyonun aylık bazda değişim göstermeyeceği ve yıllık yüzde 3,1 olacağı yönünde olduğunu söyledi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in martta faiz indirimlerine başlama ihtimali yüzde 50'ye çıkarken, söz konusu indirime mayısta başlama ihtimali yüzde 80 seviyesinde bulunuyor.

Fed'in bugün başlayacak ve kararları yarın açıklanacak Federal Açık Piyasa Komitesi toplantısında politika faizinin yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tutulmasına kesin gözüyle bakıldığını belirten analistler, Fed Başkanı Jerome Powell'ın sözle yönlendirmelerinin de büyük önem taşıdığını dile getirdi.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Avro Bölgesi ve Almanya'da ZEW beklenti endeksleri, ABD'de enflasyon verileri ve hazine bütçe dengesi verilerinin takip edileceğini, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 10 ve 2 bin dolar seviyelerinin direnç,1990 ve 1980 dolar seviyelerinin destek konumunda olduğunu bildirdi.

 

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