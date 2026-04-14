Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak 2026 Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne kadar?

2026 Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte, milyonlarca emeklinin beklediği ikramiye ödemelerine dair takvim ve tutar detayları merak ediliyor. Yılın ikinci bayram ikramiyesi için hazırlıklar sürerken, mevcut veriler ışığında son durum şöyle:
2026 Kurban Bayramı Takvimi
Bayram süreci Salı günü başlayıp Cumartesi günü sona erecek:
26 Mayıs Salı: Kurban Bayramı Arifesi (Yarım Gün Tatil)
27 Mayıs Çarşamba: Kurban Bayramı 1. Gün
28 Mayıs Perşembe: Kurban Bayramı 2. Gün
29 Mayıs Cuma: Kurban Bayramı 3. Gün
30 Mayıs Cumartesi: Kurban Bayramı 4. Gün
İkramiye Tutarı ve Ödeme Detayları
Emeklilerin hesaplarına yatacak tutar ve kapsam şu şekildedir:
İkramiye Tutarı: 4.000 TL
Kapsam: SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerinin yanı sıra; dul ve yetim aylığı alanlar, yaşlılık aylığı alanlar, şampiyon sporcular, terörden zarar gören siviller ve güvenlik korucuları da bu ikramiyeden faydalanacak.
Tahmini Ödeme Takvimi
Ramazan Bayramı'nda uygulanan "bayramdan 6 gün önce başlama" kuralı baz alındığında, Kurban Bayramı ikramiyeleri için beklenen kronolojik akış şöyledir:
|Tarih
|Durum
|21 Mayıs Perşembe
|İkramiye ödemelerinin başlaması beklenen ilk gün.
|21 - 25 Mayıs
|Maaş türüne (SSK, Bağ-Kur, 4C) göre kademeli ödeme süreci.
|26 Mayıs Salı
|Arife günü itibarıyla tüm ödemelerin tamamlanmış olması öngörülüyor.
Ödemeler genellikle T.C. kimlik numarasının son hanesine veya tahsis numarasına göre gruplandırılarak yapılmaktadır. 21 Mayıs'ta başlayacak olan süreçte önceliğin, kapsamı en geniş grup olan SSK emeklilerine verilmesi muhtemeldir.