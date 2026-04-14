Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak 2026 Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne kadar?

Ramazan Bayramı'nın ardından milyonlarca emeklinin gözü kulağı Kurban Bayramı ikramiyesi ödemelerine çevrildi. Peki Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak 2026 Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne kadar?

Ekonomist
2026 Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte, milyonlarca emeklinin beklediği ikramiye ödemelerine dair takvim ve tutar detayları merak ediliyor. Yılın ikinci bayram ikramiyesi için hazırlıklar sürerken, mevcut veriler ışığında son durum şöyle:

 2026 Kurban Bayramı Takvimi

Bayram süreci Salı günü başlayıp Cumartesi günü sona erecek:

26 Mayıs Salı: Kurban Bayramı Arifesi (Yarım Gün Tatil)

27 Mayıs Çarşamba: Kurban Bayramı 1. Gün

28 Mayıs Perşembe: Kurban Bayramı 2. Gün

29 Mayıs Cuma: Kurban Bayramı 3. Gün

30 Mayıs Cumartesi: Kurban Bayramı 4. Gün

İkramiye Tutarı ve Ödeme Detayları

Emeklilerin hesaplarına yatacak tutar ve kapsam şu şekildedir:

İkramiye Tutarı: 4.000 TL

Kapsam: SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerinin yanı sıra; dul ve yetim aylığı alanlar, yaşlılık aylığı alanlar, şampiyon sporcular, terörden zarar gören siviller ve güvenlik korucuları da bu ikramiyeden faydalanacak.

Tahmini Ödeme Takvimi

Ramazan Bayramı'nda uygulanan "bayramdan 6 gün önce başlama" kuralı baz alındığında, Kurban Bayramı ikramiyeleri için beklenen kronolojik akış şöyledir:

TarihDurum
21 Mayıs Perşembeİkramiye ödemelerinin başlaması beklenen ilk gün.
21 - 25 MayısMaaş türüne (SSK, Bağ-Kur, 4C) göre kademeli ödeme süreci.
26 Mayıs SalıArife günü itibarıyla tüm ödemelerin tamamlanmış olması öngörülüyor.

Ödemeler genellikle T.C. kimlik numarasının son hanesine veya tahsis numarasına göre gruplandırılarak yapılmaktadır. 21 Mayıs'ta başlayacak olan süreçte önceliğin, kapsamı en geniş grup olan SSK emeklilerine verilmesi muhtemeldir.
