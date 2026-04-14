Bursluluk sınavı 2026 giriş belgesi yayınlandı mı? Bursluluk sınavı ne zaman?

Sınav Günü İçin Gerekenler

Bursluluk sınavında adaylara kalem ve silgi seti verilmemektedir. Bu nedenle öğrencilerin yanlarında şu malzemeleri getirmesi zorunludur:

En az iki adet koyu siyah ve yumuşak uçlu kurşun kalem.

Leke bırakmayan yumuşak bir silgi.

Kalemtıraş.

Geçerli Kimlik Belgesi: T.C. kimlik kartı veya geçerlilik süresi devam eden pasaport.

Baraj Puanı Hakkında Küçük Bir Not

Bursluluk sınavında tek bir baraj puanı yoktur; puanlar her yıl sınavın zorluk derecesine ve o yılki kontenjanlara (öğretmen çocuğu, korunmaya muhtaç çocuk, oturduğu yerde okul yok vb.) göre değişkenlik gösterir. Ancak genel olarak 450-460 puan ve üzeri, burs kazanma şansını oldukça artırmaktadır.