Bursluluk sınavı 2026 giriş belgesi yayınlandı mı? Bursluluk sınavı ne zaman?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) için heyecan dorukta. 14 Nisan 2026 itibarıyla sınav hazırlıklarında son düzlüğe girilirken, adayların ve velilerin bilmesi gereken tüm detaylar MEB kılavuzu doğrultusunda netleşti.
Bursluluk sınavı 2026 ne zaman?
Bu yılki sınav takvimi, öğrencilerin hazırlıklarını planlaması için kritik tarihler içeriyor:
Sınav Tarihi: 26 Nisan 2026 Pazar
Sınav Saati: 10.00
Sonuçların İlanı: 1 Haziran 2026
Sınav Giriş Yerleri Ne Zaman Açıklanacak?
MEB kurallarına göre sınav giriş yerleri, sınav tarihinden en az 7 gün önce ilan edilmektedir.
Beklenen Tarih: 19 Nisan 2026'dan itibaren erişime açılması bekleniyor.
Sorgulama Adresi: Giriş belgeleri www.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanacak.
Belge Teslimi: Fotoğraflı sınav giriş belgeleri okul müdürlükleri tarafından elektronik ortamda alınacak, mühürlenip onaylandıktan sonra öğrencinin sınava gireceği salon ve sırada hazır bulundurulacaktır. Yani öğrencilerin yanlarında giriş belgesi götürmesine gerek kalmayacak (ancak tedbiren bir çıktı almakta fayda olabilir).
Sınav Formatı ve İçeriği
2026 İOKBS'de tüm sınıf seviyeleri (5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11) için standart bir uygulama söz konusu:
Soru Sayısı: 80 Soru (4 seçenekli çoktan seçmeli)
Sınav Süresi: 100 Dakika
Puanlama: Yanlış cevaplar puanı etkilemez. Puanlama sadece doğru cevaplar üzerinden yapılır.
Sınav Günü İçin Gerekenler
Bursluluk sınavında adaylara kalem ve silgi seti verilmemektedir. Bu nedenle öğrencilerin yanlarında şu malzemeleri getirmesi zorunludur:
En az iki adet koyu siyah ve yumuşak uçlu kurşun kalem.
Leke bırakmayan yumuşak bir silgi.
Kalemtıraş.
Geçerli Kimlik Belgesi: T.C. kimlik kartı veya geçerlilik süresi devam eden pasaport.
Baraj Puanı Hakkında Küçük Bir Not
Bursluluk sınavında tek bir baraj puanı yoktur; puanlar her yıl sınavın zorluk derecesine ve o yılki kontenjanlara (öğretmen çocuğu, korunmaya muhtaç çocuk, oturduğu yerde okul yok vb.) göre değişkenlik gösterir. Ancak genel olarak 450-460 puan ve üzeri, burs kazanma şansını oldukça artırmaktadır.