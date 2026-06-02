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  • Bakanlık tek tek ifşa etti! Hamburger kıymasında sakatat, peynirde nişasta tespit edildi

Bakanlık tek tek ifşa etti! Hamburger kıymasında sakatat, peynirde nişasta tespit edildi

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın güncellediği taklit ve tağşiş listesi yine şaşırttı. Sirkeden peynire, köfteden kıymaya kadar birçok üründe gıda boyası, nişasta, kanatlı eti, sakatat, soya ve tek tırnaklı eti tespit edildi.

Ekonomist
Ekonomist
Son Güncellenme:
Bakanlık tek tek ifşa etti! Hamburger kıymasında sakatat, peynirde nişasta tespit edildi

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit ve tağşiş yapılan gıdalara ilişkin listesini güncellerken çok sayıda yeni ürün ve markayı ifşa etti. Yapılan denetimlerde bir markaya ait sirkede gıda boyası, peynirde nişasta, dana kıymada soya ve tek tırnaklı eti belirlenirken, köfte, hamburger ve börek harçlarında da kanatlı eti ile sakatat bulundu.

İşte Bakanlığın 1 Haziran itibarıyla güncellediği listede yer alan marka ve ürünler...

Bakanlığın konuyla ilgili detaylı açıklaması için tıklayınız

1 Sirkede gıda boyası tespit edildi

Sirkede gıda boyası tespit edildi
Marka AdıÜrünTespit Edilen Uygunsuzluk
PELMUR GIDA KOZMETİK İNŞAAT TURİZM TEKSTİL TEMİZLİK BİLGİSAYAR İTHALAT İHRACAT SAN. VE TİC. LTD. ŞTİGül SirkesiGıda Boyası Tespiti
PELMUR GIDA KOZMETİK İNŞAAT TURİZM TEKSTİL TEMİZLİK BİLGİSAYAR İTHALAT İHRACAT SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ (BOTAMA)Ananas SirkesiGıda Boyası Tespiti
PELMUR GIDA KOZMETİK İNŞAAT TURİZM TEKSTİL TEMİZLİK BİLGİSAYAR İTHALAT İHRACAT SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ (BOTAMA)Nar SirkesiGıda Boyası Tespiti
PELMUR GIDA KOZMETİK İNŞAAT TURİZM TEKSTİL TEMİZLİK BİLGİSAYAR İTHALAT İHRACAT SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ (BOTAMA)Limon, Sarımsak, Zencefilli Bal SirkesiGıda Boyası Tespiti
PELMUR GIDA KOZMETİK İNŞAAT TURİZM TEKSTİL TEMİZLİK BİLGİSAYAR İTHALAT İHRACAT SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ (MAKBUL)Limonlu, Sarımsaklı, Zencefilli Bal SirkesiGıda Boyası Tespiti

2 Elma sirkesinde gıda boyası

Elma sirkesinde gıda boyası
Marka AdıÜrünTespit Edilen Uygunsuzluk
PELMUR GIDA KOZMETİK İNŞAAT TURİZM TEKSTİL TEMİZLİK BİLGİSAYAR İTHALAT İHRACAT SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ (BOTAMA)Enginar SirkesiGıda Boyası Tespiti
PELMUR GIDA KOZMETİK İNŞAAT TURİZM TEKSTİL TEMİZLİK BİLGİSAYAR İTHALAT İHRACAT SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ (MAKBUL)Alıç SirkesiGıda Boyası Tespiti
PELMUR GIDA KOZMETİK İNŞAAT TURİZM TEKSTİL TEMİZLİK BİLGİSAYAR İTHALAT İHRACAT SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ (BOTAMA)Elma SirkesiGıda Boyası Tespiti
PELMUR GIDA KOZMETİK İNŞAAT TURİZM TEKSTİL TEMİZLİK BİLGİSAYAR İTHALAT İHRACAT SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ (BOTAMA)Gül SirkesiGıda Boyası Tespiti
PELMUR GIDA KOZMETİK İNŞAAT TURİZM TEKSTİL TEMİZLİK BİLGİSAYAR İTHALAT İHRACAT SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ (BOTAMA)Alıç SirkesiGıda Boyası Tespiti
PELMUR GIDA KOZMETİK İNŞAAT TURİZM TEKSTİL TEMİZLİK BİLGİSAYAR İTHALAT İHRACAT SAN. VE TİC. LTD. ŞTİAlıç SirkesiGıda Boyası Tespiti

3 Dana kıymada tek tırnaklı etine rastlandı

Dana kıymada tek tırnaklı etine rastlandı
Marka AdıÜrünTespit Edilen Uygunsuzluk
PELMUR GIDA KOZMETİK İNŞAAT TURİZM TEKSTİL TEMİZLİK BİLGİSAYAR İTHALAT İHRACAT SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ (BOTAMA)Karadut PekmeziGıda Boyası Tespiti
SAFİ SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ GIDA TARIM HAYVANCILIK SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (AHLAS)Eritme Taze Çeçil PeyniriNişasta Tespiti
GÖLE ET VE ET ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİPiliç Gold Parmak KöfteMekanik Ayrılmış Kanatlı Eti Tespiti
GÖLE ET VE ET ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİPiliç Kasap Gold KöfteMekanik Ayrılmış Kanatlı Eti Tespiti
GÖLE ET VE ET ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİPiliç KöfteMekanik Ayrılmış Kanatlı Eti Tespiti
ABDULLAH BAYKARADana Kıymalı Pide İçi HarcıSakatat (Taşlık) Tespiti
ERCAN USTA ET TANZİM - HATİCE ÖZAL (ERCAN USTA ET TANZİM)Dana KıymaKanatlı Eti Tespiti, Tek Tırnaklı Eti Tespiti
TACETTİN KÜSMÜŞ (ET GROSS MARKET)Dana-Koyun Yağlı KıymaKanatlı Eti Tespiti

4 Börek harcında sakatat!

Börek harcında sakatat!
Marka AdıÜrünTespit Edilen Uygunsuzluk
EFEOĞLU PİDE LAHMACUN SALONU - AHMET TARSUSLUEtli Ekmek İç Harcı (Dana+Kuzu Eti Karışık)Kanatlı Eti Tespiti
MERSİN LAHMACUN KARŞIYAKA - KEZBAN AŞKANEtli Ekmek İç Harcı (Dana+Kuzu Eti Karışık)Kanatlı Eti Tespiti
ANIL GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİKıymalı Börek Harcı (Dana Etli)Sakatat (Taşlık) Tespiti
HARBİYE DC FUARCILIK ORGANİZASYON EĞİTİM DANIŞMANLIK TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ - SEYYAR TEZGAH (Eski Ünvanı: Harbiye DC Gıda Teks. Koz. Oto Taş. San. Tic. Ltd. Şti.)Pişmiş Cağ Kebabı (Kırmızı Etten)Kanatlı Eti Tespiti
SANAYİ DÖNERCİSİ - NECMETTİN GÜNDÜZDana Köfte (Çiğ)Kanatlı Eti Tespiti
KOÇLAR GIDA MADDELERİ SERVİS HİZMETLERİ OTOMOTİV İNŞAAT MAKİNE SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (KOÇLAR)Kır Pidesi HarcıSakatat (Kalp) Tespiti

5 Dana kıymada soya tespit edildi

Dana kıymada soya tespit edildi
Marka AdıÜrünTespit Edilen Uygunsuzluk
LEZZET ETLİ EKMEK SALONU - MEHMET ÇÜRÜKEtli Ekmek İç Harcı (Dana+Kuzu Eti Karışık)Kanatlı Eti Tespiti
GAZİANTEP ÇITIR PİŞİRİM FIRINI - FATMA ÇELİK, FATMA DEMİRLahmacun Harcı (Dana-Kuzu Karışık)Kanatlı Eti Tespiti, Sakatat (Taşlık) Tespiti
ROMADO HAZIR YEMEK - AYŞE NUR GÖRENDana Kavurma (2500 gr)Soya Tespiti, Tek Tırnaklı Eti Tespiti
MEŞHUR SARIYER BÖREKÇİSİ - ÖMER ÇITANAKPişmiş Dana Kıymalı Pide İç HarcıSakatat (Taşlık) Tespiti
BİRLİK ET - CİHAN KIYATDana KıymaKanatlı Eti Tespiti, Sakatat (Taşlık) Tespiti
DURAK LOKANTASI - RAMAZAN KOCABIYIKEkşili Tavuk KöfteSakatat (Taşlık) Tespiti
ERKOÇ ET VE ET ÜRÜNLERİ - HÜSEYİN ERKOCA (BEYDANA)Isıl İşlem Görmüş Dana SucukKanatlı Eti Tespiti
AFAMIS GIDA İNŞAAT TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİKıymalı Karaköy BöreğiKanatlı Eti Tespiti

6 Sucukta mekanik ayrılmış kanatlı etine rastlandı

Sucukta mekanik ayrılmış kanatlı etine rastlandı
Marka AdıÜrünTespit Edilen Uygunsuzluk
ÇAĞRI SÜT ÇEŞMESİ - ALİ RIZA AKYILDIZKırmızı Et KıymasıKanatlı Eti Tespiti, Sakatat (Taşlık) Tespiti
MURATLAR ET ÜRÜNLERİ HAYVANCILIK GIDA VE TARIM İMALAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (ERTAŞ DAMAK)Isıl İşlem Görmüş Piliç SucukMekanik Ayrılmış Kanatlı Eti Tespiti
KEBAPÇI NİYAZİ USTA - NİYAZİ CENGİZÇiğ Adana Kebap Harcı (Dana Eti ve Kuzu Eti)Kanatlı Eti Tespiti
MASTEK YEMEK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİKöfte Harcı (Dana-Çiğ)Kanatlı Eti Tespiti
KARADENİZ PİDE SALONU - SELMA YAVAŞCIPide HarcıSakatat (Taşlık) Tespiti
E.S.Ü. ET&SÜT ÜRÜNLERİ (YALUR ET VE ET ÜRÜNLERİ - SULTAN YALUR - SULTAN BOZO)Kuzu KülbastıKanatlı Eti Tespiti
ANGARA GECE GAVURMACISI - HÜSEYİN BAYATLITüketime Hazır Pişmiş Dana KavurmaSakatat (Baş Eti) Tespiti, Sakatat (Dil) Tespiti
HAMMURABİ GRUP GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (HAMMURBEY)Lahmacun İç Harcı AcısızSakatat (Taşlık) Tespiti

7 Hamburger kıymasında sakatat ve kanatlı etine rastlandı

Hamburger kıymasında sakatat ve kanatlı etine rastlandı
Marka AdıÜrünTespit Edilen Uygunsuzluk
ŞANLI GIDA DONDURULMUŞ ÜRÜNLERİ - ALİME KARAHAN - ALİME ŞANLI (AKDENİZ ŞANLI GIDA EL YAPIMI CEVİZLİ İÇLİ KÖFTE LÜX)İçli Köfte (5 kg)Soya Tespiti
ESER BÜFE - HAYATİ ESERKöfte (Dana-Koyun Eti)Kanatlı Eti Tespiti, Sakatat (Taşlık) Tespiti
VEYSEL ET MANGAL - MERYEM TİTİZÇiğ Adana Kebap Harcı (Dana+Kuzu Eti Karışık)Kanatlı Eti Tespiti
DARIKS STEAKHOUSE - MUSTAFA AYAZKıyma (Hamburger)Kanatlı Eti Tespiti, Sakatat (Kalp) Tespiti, Sakatat (Taşlık) Tespiti
ZEYNARE GIDA TARIM İNŞAAT PETROL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİEge Hisar Naturel Sızma ZeytinyağıAyçiçek Yağından Başka Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti, Daha Düşük Kaliteli Zeytinyağı Karıştırılması Tespiti, Pirina Yağı Karıştırılması Tespiti, Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti

8 Zeytinyağında tohum yağları karışımı

Zeytinyağında tohum yağları karışımı
Marka AdıÜrünTespit Edilen Uygunsuzluk
ZEYNARE GIDA TARIM İNŞAAT PETROL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİEge Hisar Naturel Sızma Erken Hasat Zeytinyağı 5000 mlAyçiçek Yağından Başka Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti, Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti
GURMESAN YAĞ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (GURME MARMARA NATUREL SIZMA ZEYTİNYAĞI)Gurme Marmara Naturel Sızma ZeytinyağıTohum Yağları Karıştırılması Tespiti
VKB TARIM ÜRÜNLERİ - SEZGİN ÇETİNAsir Tarım Köybirlik Naturel Sızma Zeytinyağı 5LTohum Yağları Karıştırılması Tespiti
SONKOZ YAĞ GIDA İNŞAAT PETROL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİGerçek Gemlik Naturel Sızma Erken Hasat Zeytinyağı 5LTohum Yağları Karıştırılması Tespiti

9 Sızma zeytinyağında daha düşük kaliteli zeytinyağına rastlandı

Sızma zeytinyağında daha düşük kaliteli zeytinyağına rastlandı
Marka AdıÜrünTespit Edilen Uygunsuzluk
SONKOZ YAĞ GIDA İNŞAAT PETROL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİZeytindere Naturel Sızma Zeytinyağı 5000 mlTohum Yağları Karıştırılması Tespiti
COŞKAR YAĞ GIDA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (AYVALIK ZEY-MAR)Naturel Sızma ZeytinyağıDaha Düşük Kaliteli Zeytinyağı Karıştırılması Tespiti, Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti
ÖDEMİŞ YÖRSEL - MUAMMER PEHLİVANNatürel Sızma Zeytinyağı 1 LTDaha Düşük Kaliteli Zeytinyağı Karıştırılması Tespiti
ENFA GIDA - MUSTAFA ENÇETİN (ERTUĞRUL)Süzme Çiçek Balı (400 g)Taklit veya Tağşiş Tespiti
ENFA GIDA - MUSTAFA ENÇETİN (ERTUĞRUL)Süzme Çiçek Balı (850 g)Taklit veya Tağşiş Tespiti

10 Çiçek balında taklit veya tağşiş tespiti

Çiçek balında taklit veya tağşiş tespiti
Marka AdıÜrünTespit Edilen Uygunsuzluk
OMA MADEN PETROL TURİZM İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİEtiketsiz Çam BalıTaklit veya Tağşiş Tespiti
BALI PINAR - GÖKDAĞ KARAYAKA (SAF DOĞADAN BİTLİS)Süzme Çiçek BalıTaklit veya Tağşiş Tespiti
HASAT PAKETLEME GIDA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (KORU BAL)Süzme Çiçek BalıTaklit veya Tağşiş Tespiti
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