Bakanlık tek tek ifşa etti! Hamburger kıymasında sakatat, peynirde nişasta tespit edildi

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit ve tağşiş yapılan gıdalara ilişkin listesini güncellerken çok sayıda yeni ürün ve markayı ifşa etti. Yapılan denetimlerde bir markaya ait sirkede gıda boyası, peynirde nişasta, dana kıymada soya ve tek tırnaklı eti belirlenirken, köfte, hamburger ve börek harçlarında da kanatlı eti ile sakatat bulundu.
İşte Bakanlığın 1 Haziran itibarıyla güncellediği listede yer alan marka ve ürünler...
Bakanlığın konuyla ilgili detaylı açıklaması için tıklayınız
1 Sirkede gıda boyası tespit edildi
|Marka Adı
|Ürün
|Tespit Edilen Uygunsuzluk
|PELMUR GIDA KOZMETİK İNŞAAT TURİZM TEKSTİL TEMİZLİK BİLGİSAYAR İTHALAT İHRACAT SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ
|Gül Sirkesi
|Gıda Boyası Tespiti
|PELMUR GIDA KOZMETİK İNŞAAT TURİZM TEKSTİL TEMİZLİK BİLGİSAYAR İTHALAT İHRACAT SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ (BOTAMA)
|Ananas Sirkesi
|Gıda Boyası Tespiti
|PELMUR GIDA KOZMETİK İNŞAAT TURİZM TEKSTİL TEMİZLİK BİLGİSAYAR İTHALAT İHRACAT SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ (BOTAMA)
|Nar Sirkesi
|Gıda Boyası Tespiti
|PELMUR GIDA KOZMETİK İNŞAAT TURİZM TEKSTİL TEMİZLİK BİLGİSAYAR İTHALAT İHRACAT SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ (BOTAMA)
|Limon, Sarımsak, Zencefilli Bal Sirkesi
|Gıda Boyası Tespiti
|PELMUR GIDA KOZMETİK İNŞAAT TURİZM TEKSTİL TEMİZLİK BİLGİSAYAR İTHALAT İHRACAT SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ (MAKBUL)
|Limonlu, Sarımsaklı, Zencefilli Bal Sirkesi
|Gıda Boyası Tespiti
2 Elma sirkesinde gıda boyası
|Marka Adı
|Ürün
|Tespit Edilen Uygunsuzluk
|PELMUR GIDA KOZMETİK İNŞAAT TURİZM TEKSTİL TEMİZLİK BİLGİSAYAR İTHALAT İHRACAT SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ (BOTAMA)
|Enginar Sirkesi
|Gıda Boyası Tespiti
|PELMUR GIDA KOZMETİK İNŞAAT TURİZM TEKSTİL TEMİZLİK BİLGİSAYAR İTHALAT İHRACAT SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ (MAKBUL)
|Alıç Sirkesi
|Gıda Boyası Tespiti
|PELMUR GIDA KOZMETİK İNŞAAT TURİZM TEKSTİL TEMİZLİK BİLGİSAYAR İTHALAT İHRACAT SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ (BOTAMA)
|Elma Sirkesi
|Gıda Boyası Tespiti
|PELMUR GIDA KOZMETİK İNŞAAT TURİZM TEKSTİL TEMİZLİK BİLGİSAYAR İTHALAT İHRACAT SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ (BOTAMA)
|Gül Sirkesi
|Gıda Boyası Tespiti
|PELMUR GIDA KOZMETİK İNŞAAT TURİZM TEKSTİL TEMİZLİK BİLGİSAYAR İTHALAT İHRACAT SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ (BOTAMA)
|Alıç Sirkesi
|Gıda Boyası Tespiti
|PELMUR GIDA KOZMETİK İNŞAAT TURİZM TEKSTİL TEMİZLİK BİLGİSAYAR İTHALAT İHRACAT SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ
|Alıç Sirkesi
|Gıda Boyası Tespiti
3 Dana kıymada tek tırnaklı etine rastlandı
|Marka Adı
|Ürün
|Tespit Edilen Uygunsuzluk
|PELMUR GIDA KOZMETİK İNŞAAT TURİZM TEKSTİL TEMİZLİK BİLGİSAYAR İTHALAT İHRACAT SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ (BOTAMA)
|Karadut Pekmezi
|Gıda Boyası Tespiti
|SAFİ SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ GIDA TARIM HAYVANCILIK SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (AHLAS)
|Eritme Taze Çeçil Peyniri
|Nişasta Tespiti
|GÖLE ET VE ET ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
|Piliç Gold Parmak Köfte
|Mekanik Ayrılmış Kanatlı Eti Tespiti
|GÖLE ET VE ET ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
|Piliç Kasap Gold Köfte
|Mekanik Ayrılmış Kanatlı Eti Tespiti
|GÖLE ET VE ET ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
|Piliç Köfte
|Mekanik Ayrılmış Kanatlı Eti Tespiti
|ABDULLAH BAYKARA
|Dana Kıymalı Pide İçi Harcı
|Sakatat (Taşlık) Tespiti
|ERCAN USTA ET TANZİM - HATİCE ÖZAL (ERCAN USTA ET TANZİM)
|Dana Kıyma
|Kanatlı Eti Tespiti, Tek Tırnaklı Eti Tespiti
|TACETTİN KÜSMÜŞ (ET GROSS MARKET)
|Dana-Koyun Yağlı Kıyma
|Kanatlı Eti Tespiti
4 Börek harcında sakatat!
|Marka Adı
|Ürün
|Tespit Edilen Uygunsuzluk
|EFEOĞLU PİDE LAHMACUN SALONU - AHMET TARSUSLU
|Etli Ekmek İç Harcı (Dana+Kuzu Eti Karışık)
|Kanatlı Eti Tespiti
|MERSİN LAHMACUN KARŞIYAKA - KEZBAN AŞKAN
|Etli Ekmek İç Harcı (Dana+Kuzu Eti Karışık)
|Kanatlı Eti Tespiti
|ANIL GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|Kıymalı Börek Harcı (Dana Etli)
|Sakatat (Taşlık) Tespiti
|HARBİYE DC FUARCILIK ORGANİZASYON EĞİTİM DANIŞMANLIK TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ - SEYYAR TEZGAH (Eski Ünvanı: Harbiye DC Gıda Teks. Koz. Oto Taş. San. Tic. Ltd. Şti.)
|Pişmiş Cağ Kebabı (Kırmızı Etten)
|Kanatlı Eti Tespiti
|SANAYİ DÖNERCİSİ - NECMETTİN GÜNDÜZ
|Dana Köfte (Çiğ)
|Kanatlı Eti Tespiti
|KOÇLAR GIDA MADDELERİ SERVİS HİZMETLERİ OTOMOTİV İNŞAAT MAKİNE SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (KOÇLAR)
|Kır Pidesi Harcı
|Sakatat (Kalp) Tespiti
5 Dana kıymada soya tespit edildi
|Marka Adı
|Ürün
|Tespit Edilen Uygunsuzluk
|LEZZET ETLİ EKMEK SALONU - MEHMET ÇÜRÜK
|Etli Ekmek İç Harcı (Dana+Kuzu Eti Karışık)
|Kanatlı Eti Tespiti
|GAZİANTEP ÇITIR PİŞİRİM FIRINI - FATMA ÇELİK, FATMA DEMİR
|Lahmacun Harcı (Dana-Kuzu Karışık)
|Kanatlı Eti Tespiti, Sakatat (Taşlık) Tespiti
|ROMADO HAZIR YEMEK - AYŞE NUR GÖREN
|Dana Kavurma (2500 gr)
|Soya Tespiti, Tek Tırnaklı Eti Tespiti
|MEŞHUR SARIYER BÖREKÇİSİ - ÖMER ÇITANAK
|Pişmiş Dana Kıymalı Pide İç Harcı
|Sakatat (Taşlık) Tespiti
|BİRLİK ET - CİHAN KIYAT
|Dana Kıyma
|Kanatlı Eti Tespiti, Sakatat (Taşlık) Tespiti
|DURAK LOKANTASI - RAMAZAN KOCABIYIK
|Ekşili Tavuk Köfte
|Sakatat (Taşlık) Tespiti
|ERKOÇ ET VE ET ÜRÜNLERİ - HÜSEYİN ERKOCA (BEYDANA)
|Isıl İşlem Görmüş Dana Sucuk
|Kanatlı Eti Tespiti
|AFAMIS GIDA İNŞAAT TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|Kıymalı Karaköy Böreği
|Kanatlı Eti Tespiti
6 Sucukta mekanik ayrılmış kanatlı etine rastlandı
|Marka Adı
|Ürün
|Tespit Edilen Uygunsuzluk
|ÇAĞRI SÜT ÇEŞMESİ - ALİ RIZA AKYILDIZ
|Kırmızı Et Kıyması
|Kanatlı Eti Tespiti, Sakatat (Taşlık) Tespiti
|MURATLAR ET ÜRÜNLERİ HAYVANCILIK GIDA VE TARIM İMALAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (ERTAŞ DAMAK)
|Isıl İşlem Görmüş Piliç Sucuk
|Mekanik Ayrılmış Kanatlı Eti Tespiti
|KEBAPÇI NİYAZİ USTA - NİYAZİ CENGİZ
|Çiğ Adana Kebap Harcı (Dana Eti ve Kuzu Eti)
|Kanatlı Eti Tespiti
|MASTEK YEMEK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|Köfte Harcı (Dana-Çiğ)
|Kanatlı Eti Tespiti
|KARADENİZ PİDE SALONU - SELMA YAVAŞCI
|Pide Harcı
|Sakatat (Taşlık) Tespiti
|E.S.Ü. ET&SÜT ÜRÜNLERİ (YALUR ET VE ET ÜRÜNLERİ - SULTAN YALUR - SULTAN BOZO)
|Kuzu Külbastı
|Kanatlı Eti Tespiti
|ANGARA GECE GAVURMACISI - HÜSEYİN BAYATLI
|Tüketime Hazır Pişmiş Dana Kavurma
|Sakatat (Baş Eti) Tespiti, Sakatat (Dil) Tespiti
|HAMMURABİ GRUP GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (HAMMURBEY)
|Lahmacun İç Harcı Acısız
|Sakatat (Taşlık) Tespiti
7 Hamburger kıymasında sakatat ve kanatlı etine rastlandı
|Marka Adı
|Ürün
|Tespit Edilen Uygunsuzluk
|ŞANLI GIDA DONDURULMUŞ ÜRÜNLERİ - ALİME KARAHAN - ALİME ŞANLI (AKDENİZ ŞANLI GIDA EL YAPIMI CEVİZLİ İÇLİ KÖFTE LÜX)
|İçli Köfte (5 kg)
|Soya Tespiti
|ESER BÜFE - HAYATİ ESER
|Köfte (Dana-Koyun Eti)
|Kanatlı Eti Tespiti, Sakatat (Taşlık) Tespiti
|VEYSEL ET MANGAL - MERYEM TİTİZ
|Çiğ Adana Kebap Harcı (Dana+Kuzu Eti Karışık)
|Kanatlı Eti Tespiti
|DARIKS STEAKHOUSE - MUSTAFA AYAZ
|Kıyma (Hamburger)
|Kanatlı Eti Tespiti, Sakatat (Kalp) Tespiti, Sakatat (Taşlık) Tespiti
|ZEYNARE GIDA TARIM İNŞAAT PETROL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|Ege Hisar Naturel Sızma Zeytinyağı
|Ayçiçek Yağından Başka Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti, Daha Düşük Kaliteli Zeytinyağı Karıştırılması Tespiti, Pirina Yağı Karıştırılması Tespiti, Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti
8 Zeytinyağında tohum yağları karışımı
|Marka Adı
|Ürün
|Tespit Edilen Uygunsuzluk
|ZEYNARE GIDA TARIM İNŞAAT PETROL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|Ege Hisar Naturel Sızma Erken Hasat Zeytinyağı 5000 ml
|Ayçiçek Yağından Başka Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti, Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti
|GURMESAN YAĞ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (GURME MARMARA NATUREL SIZMA ZEYTİNYAĞI)
|Gurme Marmara Naturel Sızma Zeytinyağı
|Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti
|VKB TARIM ÜRÜNLERİ - SEZGİN ÇETİN
|Asir Tarım Köybirlik Naturel Sızma Zeytinyağı 5L
|Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti
|SONKOZ YAĞ GIDA İNŞAAT PETROL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|Gerçek Gemlik Naturel Sızma Erken Hasat Zeytinyağı 5L
|Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti
9 Sızma zeytinyağında daha düşük kaliteli zeytinyağına rastlandı
|Marka Adı
|Ürün
|Tespit Edilen Uygunsuzluk
|SONKOZ YAĞ GIDA İNŞAAT PETROL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|Zeytindere Naturel Sızma Zeytinyağı 5000 ml
|Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti
|COŞKAR YAĞ GIDA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (AYVALIK ZEY-MAR)
|Naturel Sızma Zeytinyağı
|Daha Düşük Kaliteli Zeytinyağı Karıştırılması Tespiti, Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti
|ÖDEMİŞ YÖRSEL - MUAMMER PEHLİVAN
|Natürel Sızma Zeytinyağı 1 LT
|Daha Düşük Kaliteli Zeytinyağı Karıştırılması Tespiti
|ENFA GIDA - MUSTAFA ENÇETİN (ERTUĞRUL)
|Süzme Çiçek Balı (400 g)
|Taklit veya Tağşiş Tespiti
|ENFA GIDA - MUSTAFA ENÇETİN (ERTUĞRUL)
|Süzme Çiçek Balı (850 g)
|Taklit veya Tağşiş Tespiti
10 Çiçek balında taklit veya tağşiş tespiti
|Marka Adı
|Ürün
|Tespit Edilen Uygunsuzluk
|OMA MADEN PETROL TURİZM İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|Etiketsiz Çam Balı
|Taklit veya Tağşiş Tespiti
|BALI PINAR - GÖKDAĞ KARAYAKA (SAF DOĞADAN BİTLİS)
|Süzme Çiçek Balı
|Taklit veya Tağşiş Tespiti
|HASAT PAKETLEME GIDA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (KORU BAL)
|Süzme Çiçek Balı
|Taklit veya Tağşiş Tespiti