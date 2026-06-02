Bakanlık tek tek ifşa etti! Hamburger kıymasında sakatat, peynirde nişasta tespit edildi

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit ve tağşiş yapılan gıdalara ilişkin listesini güncellerken çok sayıda yeni ürün ve markayı ifşa etti. Yapılan denetimlerde bir markaya ait sirkede gıda boyası, peynirde nişasta, dana kıymada soya ve tek tırnaklı eti belirlenirken, köfte, hamburger ve börek harçlarında da kanatlı eti ile sakatat bulundu.

İşte Bakanlığın 1 Haziran itibarıyla güncellediği listede yer alan marka ve ürünler...

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