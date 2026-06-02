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  • Bir şirket bedelli sermaye artırımı için SPK'ya başvurdu: Yüzde 115

Bir şirket bedelli sermaye artırımı için SPK'ya başvurdu: Yüzde 115

İmaş Makina Sanayi A.Ş. (IMASM), çıkarılmış sermayesinin yüzde 115 oranında bedelli artırılarak 925 milyon TL’den 1 milyar 988 milyon 750 bin TL’ye yükseltilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu’na başvurdu.

Bir şirket bedelli sermaye artırımı için SPK'ya başvurdu: Yüzde 115

İmaş Makina Sanayi A.Ş. (IMASM), sermaye artırımı işlemlerine ilişkin SPK başvurusunu Kamuyu Aydınlatma Platformu’na bildirdi. 

Şirketin mevcut 925 milyon TL olan çıkarılmış sermayesinin, 1 milyar 63 milyon 750 bin TL artırılarak 1 milyar 988 milyon 750 bin TL’ye çıkarılması planlanıyor. Sermaye artırımının rüçhan hakkı kullandırılarak yüzde 115 oranında bedelli yapılacağı, rüçhan hakkı kullandırma fiyatının ise 1 TL olacağı açıklandı. SPK başvuru tarihi 1 Haziran 2026 olarak bildirildi.

Şirketin KAP’a gönderdiği açıklama şu şekilde:

İmaş Makina Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu' nun 06.05.2026 tarihli toplantısında almış olduğu, 925.000.000-TL olan çıkarılmış sermayenin 2.000.000.000-TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde %115 oranında 1.063.750.000-TL arttırılarak 1.988.750.000-TL'ye çıkarılması ile ilgili olarak 01.06.2026 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na e-Başvuru Sistemi üzerinden başvuru yapılmıştır.

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