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  • İl olmaya en yakın 24 ilçe belli oldu: Listede hangi ilçeler var?

İl olmaya en yakın 24 ilçe belli oldu: Listede hangi ilçeler var?

Türkiye'de bazı ilçelerin il statüsü kazanması beklenirken, il olma kriterlerini karşılayan 24 ilçe de netlik kazandı. Nüfus, ekonomik gelişmişlik, ulaşım altyapısı ve şehir merkezine uzaklık gibi ölçütlerde öne çıkan ilçeler arasında hangi yerlerin bulunduğu merak ediliyor. İşte il olmaya aday gösterilen o 24 ilçe...

Ekonomist
Ekonomist
İl olmaya en yakın 24 ilçe belli oldu: Listede hangi ilçeler var?

Türkiye'de il statüsü kazanması beklenen ilçeler yeniden gündeme gelirken, TÜİK verilerine göre il olma kriterlerini karşılayan 24 ilçe öne çıktı. TÜİK tarafından belirlenen kriterler doğrultusunda, bir ilçenin il statüsü kazanabilmesi için nüfusunun en az 100 bin olması ve il merkezine 30 kilometreden daha uzak bir konumda bulunması gerekiyor. Ayrıca yine aynı kriterlere göre, nüfusu 100 binin altında olan ilçeler il olma hakkını kaybediyor.

İl merkezine 30 kilometreden daha yakın mesafedeki ilçeler de il olamıyor. Peki, belirtilen kriterler doğrultusunda hangi ilçeler il olmaya aday? İşte il olma kriterlerini karşılayan 24 ilçe...

1 Yüksekova (Hakkari)

Yüksekova (Hakkari)

Nüfus: 121 bin 314

2 Midyat (Mardin)

Midyat (Mardin)

Nüfus: 125 bin 791

3 Polatlı (Ankara)

Polatlı (Ankara)

Nüfus: 131 bin 894

4 Elbistan (Kahramanmaraş)

Elbistan (Kahramanmaraş)

Nüfus: 132 bin 36

5 Kahta (Adıyaman)

Kahta (Adıyaman)

Nüfus: 136 bin 769

6 Kozan (Adana)

Kozan (Adana)

Nüfus: 132 bin 572

7 Ünye (Ordu)

Ünye (Ordu)

Nüfus: 135 bin 914

8 Ergani (Diyarbakır)

Ergani (Diyarbakır)

Nüfus: 141 bin 98

9 Konya Ereğli (Konya)

Konya Ereğli (Konya)

Nüfus: 158 bin 10

10 Lüleburgaz (Kırklareli)

Lüleburgaz (Kırklareli)

Nüfus: 157 bin 136

11 Nazilli (Aydın)

Nazilli (Aydın)

Nüfus: 162 bin 156

12 Cizre (Şırnak)

Cizre (Şırnak)

Nüfus: 166 bin 290

13 Bandırma (Balıkesir)

Bandırma (Balıkesir)

Nüfus: 169 bin 476

14 Erciş (Van)

Erciş (Van)

Nüfus: 170 bin 209

15 Zonguldak Ereğli (Zonguldak)

Zonguldak Ereğli (Zonguldak)

Nüfus: 173 bin

16 Edremit (Balıkesir)

Edremit (Balıkesir)

Nüfus: 176 bin 251

17 Fethiye (Muğla)

Fethiye (Muğla)

Nüfus: 187 bin 332

18 İskenderun (Hatay)

İskenderun (Hatay)

Nüfus: 228 bin 149

19 Manavgat (Antalya)

Manavgat (Antalya)

Nüfus: 266 bin 480

20 Siverek (Şanlıurfa)

Siverek (Şanlıurfa)

Nüfus: 277 bin 399

21 İnegöl (Bursa)

İnegöl (Bursa)

Nüfus: 306 bin 4

22 Çorlu (Tekirdağ)

Çorlu (Tekirdağ)

Nüfus: 306 bin 939

23 Tarsus (Mersin)

Tarsus (Mersin)

Nüfus: 358 bin 510

24 Alanya (Antalya)

Alanya (Antalya)

Nüfus: 371 bin 547
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