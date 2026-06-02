İl olmaya en yakın 24 ilçe belli oldu: Listede hangi ilçeler var?

Türkiye'de il statüsü kazanması beklenen ilçeler yeniden gündeme gelirken, TÜİK verilerine göre il olma kriterlerini karşılayan 24 ilçe öne çıktı. TÜİK tarafından belirlenen kriterler doğrultusunda, bir ilçenin il statüsü kazanabilmesi için nüfusunun en az 100 bin olması ve il merkezine 30 kilometreden daha uzak bir konumda bulunması gerekiyor. Ayrıca yine aynı kriterlere göre, nüfusu 100 binin altında olan ilçeler il olma hakkını kaybediyor.

İl merkezine 30 kilometreden daha yakın mesafedeki ilçeler de il olamıyor. Peki, belirtilen kriterler doğrultusunda hangi ilçeler il olmaya aday? İşte il olma kriterlerini karşılayan 24 ilçe...