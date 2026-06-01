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  • KAP'a bildirdi: Borusan’dan ABD’de 742 milyon dolarlık sözleşme

KAP'a bildirdi: Borusan’dan ABD’de 742 milyon dolarlık sözleşme

Borusan Birleşik Boru Fabrikaları Sanayi ve Ticaret AŞ, ABD'de bulunan bağlı ortaklığı Borusan Berg Pipe'ın yaklaşık 742 milyon dolarlık yeni sipariş aldığını duyurdu.

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
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KAP'a bildirdi: Borusan’dan ABD’de 742 milyon dolarlık sözleşme

Borusan'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, şirketin ABD'de bulunan bağlı ortaklığı Borusan Berg Pipe'ın bu ülkede yürütülen ticari görüşmeler sonucunda yaklaşık 742 milyon dolarlık yeni satış siparişleri aldığı belirtildi.

Söz konusu siparişler kapsamında büyük çaplı hat borularının çoğunluğunun 2027'de üretilerek sevk edilmesinin planlandığı kaydedilirken, kalan bölümünün üretim ve sevkiyatlarının ise 2028'in ilk çeyreğinde tamamlanmasının öngörüldüğü aktarıldı.

Açıklamada, teslimat takvimine bağlı olarak, siparişlerin ağırlıklı kısmının 2027 yılı konsolide gelirlerine, kalan kısmının ise 2028 yılı ilk çeyrek gelirlerine katkı sağlamasının beklendiği belirtildi.

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