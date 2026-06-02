Enerji depolamada 5 ayda 1 GWh iş hacmine ulaştı

Enerji dönüşümünün merkezinde artık yalnızca üretim yok; enerjinin depolanması, dengelenmesi ve doğru zamanda sisteme aktarılması da en az üretim kadar kritik hale geliyor. Yenilenebilir enerji yatırımlarının hız kazandığı, elektrikli araç kullanımının arttığı ve veri merkezlerinin enerji talebini büyüttüğü yeni dönemde, enerji depolama sistemleri stratejik bir altyapı alanı olarak öne çıkıyor. Türkiye’de bu dönüşümün en dikkat çekici adımlarından biri ise YEO Teknoloji ve yüzde 100 iştiraki Reap Battery tarafından atıldı. İstanbul Tuzla’da yıllık 5 GWh kapasiteyle üretime başlayan Reap Battery, kısa sürede Türkiye’nin en büyük enerji depolama sistemi üreticisi konumuna ulaştı. Şirketin üretime başlamasının ardından yalnızca 5 ay içerisinde 1 GWh’ın üzerinde iş hacmine ulaşması, sektördeki talebin ne kadar hızlı büyüdüğünü de ortaya koyuyor.

Bugün enerji depolama sistemleri yalnızca yenilenebilir enerji yatırımlarını destekleyen bir teknoloji olarak görülmüyor. Şebeke güvenliği, frekans düzenleme, ani yük değişimlerine hızlı yanıt verme ve enerji arz güvenliği açısından kritik bir altyapı görevi üstleniyor. Özellikle güneş ve rüzgar enerjisindeki dalgalı üretim yapısı düşünüldüğünde, depolama sistemleri enerji dönüşümünün temel taşı haline geliyor.

Stratejik bir altyapı çözümü

Yenilenebilir enerji yatırımları büyüdükçe, bu enerjiyi güvenli, dengeli ve verimli şekilde sisteme entegre edebilmenin daha da önemli hale geldiğini söyleyen YEO Teknoloji CEO’su Tolunay Yıldız “Enerji depolama sistemleri artık sadece tamamlayıcı bir teknoloji değil, enerji dönüşümünün merkezinde yer alan stratejik bir altyapı çözümü” diyor.

Aslında bu yaklaşım, dünyanın enerji politikalarında yaşanan dönüşümün de özeti niteliğinde. Çünkü artık ülkeler yalnızca enerji üretimine değil, enerjinin nasıl yönetileceğine de yatırım yapıyor. Enerjiyi doğru zamanda sisteme verebilmek, arz güvenliğini sağlayabilmek ve şebeke dengesini koruyabilmek için batarya teknolojileri kritik önem taşıyor.

1C batarya sistemi üretiyor

Reap Battery’nin dikkat çeken en önemli özelliklerinden biri ise Türkiye’de birçok üreticiden farklı olarak hem 0.5C hem de 1C batarya sistemleri üretebilmesi. 0.5C sistemler depolanan enerjiyi yaklaşık iki saatte şebekeye aktarırken, 1C sistemler aynı enerjiyi yaklaşık bir saatte verebiliyor. Bu yapı özellikle frekans düzenleme, ani yük değişimlerine hızlı yanıt verme ve yüksek güçlü enerji yönetimi gerektiren uygulamalar açısından büyük avantaj sağlıyor.

Şirket bu alanda özellikle yeni nesil 1C batarya sistemleri üretiminde Türkiye’nin en büyük üreticisi konumuna ulaşmış durumda. Bu durum yalnızca üretim kapasitesi açısından değil, mühendislik kabiliyeti açısından da önemli bir eşik anlamı taşıyor.

40’tan fazla ülkede proje yürütüyor

YEO Teknoloji’nin burada kurmaya çalıştığı yapı, yalnızca bir batarya üretim modeli değil. Şirket; proje geliştirme, mühendislik, finansman, kurulum, şebeke entegrasyonu ve işletme süreçlerini aynı çatı altında toplayan entegre bir enerji altyapı modeli oluşturuyor. “Bugün bir enerji depolama projesinde sadece batarya üretmek yeterli değil. Projenin geliştirilmesi, finansmanı, mühendisliği, kurulumu, şebekeye entegrasyonu ve uzun vadeli işletme kabiliyeti aynı anda yönetilmeli” diye konuşan Yıldız, bugüne kadar 40’tan fazla ülkede 400’ün üzerinde projeye imza attıklarını söylüyor. Şirket, enerji depolama alanındaki bu yeni hamlesiyle Türkiye’nin teknoloji ihracatı ve enerji dönüşümü açısından önemli bir örnek oluşturuyor. Görünen o ki önümüzdeki dönemde enerji sektöründeki rekabet yalnızca enerji üretim kapasitesiyle değil, enerjiyi depolama ve yönetme kabiliyetiyle de şekillenecek.

Kapasite hedefi 1500 MWh

Enerji depolama tarafındaki büyümenin arkasında çok güçlü dinamikler bulunuyor. Türkiye’de enerji depolamalı elektrik üretim tesisleri için bugüne kadar yaklaşık 33 GWh seviyesinde ön lisans tahsis edilmiş bulunuyor. Halihazırda yaklaşık 350 MWh olan kurulu depolama kapasitesinin yıl içinde 1.500 MWh seviyesine ulaşması bekleniyor.

Küresel ölçekte de tablo benzer şekilde büyüyor. Dünya genelinde enerji depolama sistemlerinin kurulu gücü geçtiğimiz yıl 270 GW seviyesine ulaşırken, toplam depolama kapasitesi 630 GWh seviyesine çıktı. 2034 yılında ise küresel enerji depolama kurulu gücünün 1.545 GW’a ulaşacağı öngörülüyor. Bu veriler, enerji depolamanın önümüzdeki dönemin en büyük yatırım alanlarından biri olacağını açık şekilde ortaya koyuyor.

Elektrikli araçların ayrılmaz parçası

Enerji depolama sistemlerinin büyümesini hızlandıran bir diğer alan ise elektrikli araçlar. Türkiye’de elektrikli araç sayısı 411 bine ulaşırken, şarj istasyonlarında tüketilen elektrik miktarı da hızla yükseliyor. Özellikle hızlı şarj istasyonlarında oluşacak anlık güç talebi, mevcut şebeke altyapısı üzerinde ciddi baskı oluşturacak. Bu nedenle enerji depolama sistemleri artık elektrikli araç ekosisteminin de ayrılmaz bir parçası haline geliyor. Reap Battery’nin bu alanda yürüttüğü teknik çalışmaların, geleceğin enerji altyapısına yönelik önemli bir hazırlık olduğuna vurgu yapan YEO Teknoloji İş Geliştirme ve Satış Başkan Yardımcısı Barış Esen, “Elektrikli araç sayısı arttıkça şarj istasyonlarının anlık güç talebini yalnızca mevcut şebeke altyapısıyla karşılamak kolay olmayacak. Özellikle hızlı şarj noktalarında batarya enerji depolama sistemleri bir tercih olmaktan çıkıp zorunluluk haline gelecek” diye anlatıyor.